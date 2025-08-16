Inconformado com fim do relacionamento, homem tenta matar ex na Bahia

- Foto: Foto ilustrativa: Divulgação Ascom/PCBA

Um homem de 26 anos foi preso suspeito de tentativa de feminicídio na manhã desta sexta-feira, 15, em São Miguel das Matas, a aproximadamente 146 km de Feira de Santana. Segundo informações da Polícia Civil (PC), o crime ocorreu no último dia 3, após uma discussão entre a vítima e o ex-companheiro, em um bar naquela cidade.

De acordo com o delegado Adilson Bezerra, titular da Delegacia Territorial de São Miguel das Matas, o suspeito planejou a tentativa de assassinato.

“De forma premeditada, o agressor foi até sua casa, pegou uma faca e se escondeu dentro de um imóvel em construção, aguardando a passagem da vítima para matá-la, pois não aceitava o fim do relacionamento. Quando a mulher saiu do bar e passou pela travessa Rui Barbosa, foi surpreendida pelo ex-companheiro, que desferiu golpes de faca contra ela”, contou.

Logo após tomar conhecimento do crime, a Polícia Civil iniciou as investigações. “Levantamos um conjunto de provas, acolhemos a vítima, e identificamos testemunhas e o suspeito do crime. A prisão preventiva do homem foi solicitada e deferida pelo Poder Judiciário”, informou o delegado Adilson Freitas.

Com o cumprimento da ordem judicial, expedida pela comarca de Laje, o homem foi submetido aos exames de lesões de praxe e está à disposição da Justiça.