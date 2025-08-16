Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TENTATIVA DE FEMINICÍDIO

Inconformado com fim do relacionamento, homem tenta matar ex na Bahia

Suspeito foi preso após esfaquear ex-companheira em São Miguel das Matas

Por Redação

16/08/2025 - 10:04 h
Imagem ilustrativa da imagem Inconformado com fim do relacionamento, homem tenta matar ex na Bahia
-

Um homem de 26 anos foi preso suspeito de tentativa de feminicídio na manhã desta sexta-feira, 15, em São Miguel das Matas, a aproximadamente 146 km de Feira de Santana. Segundo informações da Polícia Civil (PC), o crime ocorreu no último dia 3, após uma discussão entre a vítima e o ex-companheiro, em um bar naquela cidade.

De acordo com o delegado Adilson Bezerra, titular da Delegacia Territorial de São Miguel das Matas, o suspeito planejou a tentativa de assassinato.

“De forma premeditada, o agressor foi até sua casa, pegou uma faca e se escondeu dentro de um imóvel em construção, aguardando a passagem da vítima para matá-la, pois não aceitava o fim do relacionamento. Quando a mulher saiu do bar e passou pela travessa Rui Barbosa, foi surpreendida pelo ex-companheiro, que desferiu golpes de faca contra ela”, contou.

Leia Também:

Homem é preso suspeito de passar 5 anos abusando sexualmente da filha
Cátia Raulino: condenada a 10 anos, saiba como falsa professora agia
Idoso é condenado a 18 anos de prisão por esfaquear esposa enquanto ela dormia

Logo após tomar conhecimento do crime, a Polícia Civil iniciou as investigações. “Levantamos um conjunto de provas, acolhemos a vítima, e identificamos testemunhas e o suspeito do crime. A prisão preventiva do homem foi solicitada e deferida pelo Poder Judiciário”, informou o delegado Adilson Freitas.

Com o cumprimento da ordem judicial, expedida pela comarca de Laje, o homem foi submetido aos exames de lesões de praxe e está à disposição da Justiça.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

facadas Polícia Civil Tentativa de Feminicídio

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Ferro-Velho: empresário acusado passa por audiência de custódia; veja vídeo

Play

Tartaruga Ninja? suspeito escapa da polícia ao entrar em córrego na ACM

Play

Mulher espancada por zelador fez carta denunciando assédio antes do crime

Play

Ferro-velho: empresário é acusado de mortes, sumiços e torturas em Salvador

x