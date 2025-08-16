Bombeiros doam sangue e reforçam compromisso com a vida

Juntos, os alunos soldados doaram 111 bolsas de sangue - Foto: Divulgação Corpo de Bombeiros

A dedicação ao próximo, marca registrada do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA), foi reafirmada na manhã dessa sexta-feira, 15, quando os alunos soldados da corporação realizaram um gesto de solidariedade na sede da Fundação Hemoba, em Salvador. turma, que está prestes a se formar, realizou a doação de sangue e se cadastrou como possível doadora de medula óssea. No total, foram coletadas 111 bolsas.

Para o aluno soldado BM Thiago Mascarenhas, o ato representou o espírito da corporação. “Ao ingressar no Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, aprendemos sobre o valor de doar: seja o nosso tempo, o nosso conhecimento, a nossa força e até mesmo a nossa vida. Doar sangue é doar vida. Nós, como alunos, entramos com o mesmo propósito da Fundação Hemoba, o de salvar vidas”, pontuou ele.

aluno soldado BM Thiago Mascarenhas | Foto: Divulgação Corpo de Bombeiros

A ação, que foi de iniciativa dos próprios alunos e recebeu o apoio da corporação, deve se tornar tradição. De acordo com o tenente BM Ricardo Cruz, a intenção é que todas as futuras turmas adotem esse gesto como parte do ciclo de formação.

“Eles estão dando um presente para a sociedade como um retorno da nossa instituição, é uma forma de retribuir aos baianos toda a confiança. Foi ideia da turma essa iniciativa, mas queremos perpetuar isso. O objetivo é que toda turma que for se formar faça uma doação de sangue equivalente à quantidade de alunos e, com isso, mostramos à sociedade que temos a obrigação de fazer a nossa parte”, explicou o oficial.

A Fundação Hemoba, parceira na ação, destacou a importância da mobilização do CBMBA para manter o estoque de sangue em níveis seguros. A assistente social Mônica Oliveira ressaltou que ações como essa ajudam a evitar campanhas emergenciais e promovem a cultura da doação contínua.

“Essa parceria com o CBMBA é de suma importância para a fidelização, pois eles estão, todos os anos, fazendo uma programação para sensibilizar, captar e fidelizar bolsas de sangue e, dessa forma, a gente mantém um estoque minimamente confortável, para que não seja necessário fazer campanhas emergenciais. É uma parceria de milhões!”, festejou a assistente social da Hemoba.

O aluno soldado BM Osório Villas Bôas não pode doar, mas fez questão de participar e incentivar a população. “A ação é de grande importância para ajudar na manutenção do banco de sangue, que sabemos que é deficitário, e estar presente e ajudar na campanha é ajudar também a salvar vidas”, disse ele.

Requisitos para doação de sangue

A doação de sangue é um processo seguro e fundamental para salvar vidas. Para ser doador, é necessário estar em boas condições de saúde, pesar mais de 50 kg e ter entre 16 e 69 anos (com autorização dos responsáveis no caso de menores de 18 anos, e restrições para idosos acima de 60 anos que não tenham doado anteriormente).

Recomendações no dia da doação:

Estar alimentado - evitando alimentos gordurosos nas quatro horas anteriores

Ter dormido pelo menos seis horas na noite anterior

Não ter ingerido álcool nas últimas 12 horas

Não fumar duas horas antes

Obs.: Homens podem doar até quatro vezes por ano, com intervalo mínimo de 60 dias, e mulheres, até três vezes, com intervalo de 90 dias.