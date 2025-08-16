Caminhada Contra o Feminicídio reúne multidão na Barra

Mulheres se uniram para lutar contra o feminicídio - Foto: Divulgação Polícia Civil

Nem o tempo nublado e a chuva foram capazes de conter a força e a determinação das mulheres que participaram da Caminhada Contra o Feminicídio, na manhã desse domingo, 17, em Salvador. A concentração começou às 7h nas proximidades do Clube Espanhol e seguiu até o Farol da Barra.

Além de organizações da sociedade civil, coletivos e apoiadores da luta pelo fim da violência contra a mulher, autoridades e representantes da rede de proteção estiveram no evento, que faz parte da campanha “Nenhuma a Menos”.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A mobilização teve como objetivo sensibilizar a sociedade e os órgãos públicos sobre a urgência em romper o ciclo da violência de gênero. Centenas de camisas da caminhada foram entregues previamente em troca de alimentos não perecíveis, destinados a abrigos que acolhem mulheres em situação de vulnerabilidade. Mesmo quem não conseguiu a camisa oficial pôde participar vestindo branco e contribuindo com doações no local.

Na ocasião, a delegada Juliana Fontes, diretora do Departamento de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis (DPMCV), reforçou que a união de todos em prol da dignidade e da paz para as mulheres foi o principal objetivo do ato. “Essa foi uma manifestação de solidariedade e de resistência. Agradeço a todos que compareceram, doaram e marcharam conosco”, destacou ela.

Serviços

Durante a caminhada, foram oferecidos serviços diversos à população, como atividades físicas, ações de bem-estar, atendimentos de assistência social e de saúde, além de orientação jurídica, com suporte sobre medidas protetivas e andamento de processos. Uma unidade móvel especializada também prestou apoio em casos de racismo e intolerância religiosa. A Delegacia Móvel da Polícia Civil esteve de prontidão para atendimento ao público.

A Caminhada Contra o Feminicídio contou com o apoio e participação do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA), das Secretarias Estaduais de Política para Mulheres (SPM), Promoção da Igualdade Racial e dos Povos e Comunidades Tradicionais (Sepromi), Assistência e Desenvolvimento Social (Seades), da Procuradoria Geral do Estado (PGE), da Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia Legislativa da Bahia, da Comissão de Proteção aos Direitos das Mulheres da OAB-BA e da Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude de Salvador.