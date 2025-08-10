“Nenhuma a Menos”: PC faz ação contra violência à mulher

Polícia Civil da Bahia anuncia ação contra a violencia à mulher - Foto: Divulgação | PC-BA

Fazendo ligação ao “Agosto Lilás”, mês de conscientização à violência contra a mulher, a Polícia Civil da Bahia, por meio do Departamento de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis (DPMCV), dará início, nesta segunda-feira, 11 a campanha “Nenhuma a Menos”.

O objetivo da campanha é unir a rede de prevenção e enfrentamento à violência contra a mulher e a sociedade contra o feminicídio na Bahia.

Ao decorrer da campanha, que destaca a quebra no ciclo de violência como uma das formas de prevenção ao feminicídio, várias atividades de aproximação com a sociedade serão realizadas tanto na capital, quanto no interior, até o dia 26 de agosto.

Início da campanha

A campanha terá início nesta segunda-feira 11, com um culto ecumênico em memória da delegada Patrícia Jackes, o ato religioso será realizado às 9 horas, na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) da Casa da Mulher Brasileira.

Representantes religiosos vão participar da cerimônia mostrando mensagens a respeito da união de todos pelo fim da violência contra à mulher.

Caminhada contra o feminicídio

Já no dia 17 de agosto, uma mobilização será feita com a “Caminhada Contra o Feminicídio”, partindo do Clube Espanhol e indo até o Farol da Barra, iniciando às 7 horas da manhã.

A ação busca mobilizar a sociedade e poderes públicos a quebrar o ciclo de violência contra a mulher envolvendo todos os órgãos que pertencem à rede de prevenção e enfrentamento à violência contra as mulheres, além de entidades de defesa da causa e da população.

Durante a caminhada, alguns atendimento multidisciplinares estão previstos para acontecerem, sendo eles:

Atividades físicas e de bem-estar;

Assistência social e de saúde;

Acompanhamento das medidas protetivas e do andamento processual;

Uma unidade móvel com atendimento para casos de racismo e intolerância religiosa.

Deam Itinerante

Nos dias 21 e 22 de agosto, serão realizados atendimentos e abordagens educativas pela Deam Itinerante na Estação da Lapa, com a Delegacia Móvel e a equipe da unidade especializada.

No dia 26, encerramento da campanha “Nenhuma a Menos”, a Deam Itinerante levará os atendimentos para cidades do interior do estado que não dispõem de unidade especializada. Buscas ativas, monitoramento de medidas protetivas de urgência e atendimentos multidisciplinares também serão realizados.