Gerente do tráfico é capturada com arsenal e quase R$ 30 mil na Bahia

Investigação apontou que suspeita repassava informações a líder preso na capital

Por Redação

09/08/2025 - 15:11 h
Mulher era a responsável pelo controle do estoque, transporte e distribuição das drogas
Em uma ação realizada na última sexta-feira, 8, a Polícia Civil da Bahia, por meio do Denarc, prendeu uma mulher de 29 anos suspeita de liderar um esquema de tráfico de drogas em Feira de Santana.

De acordo com as investigações, a detida mantinha ligação direta com um dos principais líderes do tráfico na cidade, que está preso em Salvador. Ela costumava viajar semanalmente à capital para se encontrar com ele, recebendo instruções e transmitindo informações sobre as atividades ilegais.

As autoridades descobriram que a mulher era a responsável pelo controle do estoque, transporte e distribuição dos entorpecentes, utilizando veículos para fazer entregas na região. O flagrante ocorreu após a identificação de uma residência onde as drogas eram guardadas, momento em que a suspeita se preparava para transferir o local.

Durante a operação, foram apreendidos cerca de 600 munições de diferentes calibres, 1,1 kg de cocaína, 912 gramas de pasta base, 830 gramas de crack, quase R$ 30 mil em dinheiro, dois veículos, celulares e uma balança digital.

Todo o material está sob análise pericial e a mulher segue à disposição da Justiça. As investigações prosseguem com o objetivo de localizar outros envolvidos no esquema.

