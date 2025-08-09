POLÍCIA
200 mil pés de maconha são destruídos pela PM em operação na Bahia
Além da destruição das plantas, três suspeitos foram presos
Por Gustavo Zambianco
Durante uma operação em combate ao tráfico de drogas, policiais militares da 45ª CIPM destruíram aproximadamente 200 mil pés de maconha entre os municípios de Curaçá e Abaré, nesta sexta-feira, 08.
Os militares que estavam na operação contaram com a ajuda de oficiais da CIPE Caatinga e da Polícia Federal. A ação faz parte da 1ª edição da Operação Nordeste Integrado, que busca combater o tráfico de drogas e a criminalidade entre as fronteiras.
Além da desarticulação da plantação, três suspeitos foram presos, uma amostra do material foi levada e apresentada à delegacia territorial da cidade para adoção das medidas cabíveis.
