200 mil pés de maconha são destruídos pela PM em operação na Bahia

Além da destruição das plantas, três suspeitos foram presos

Por Gustavo Zambianco

09/08/2025 - 11:16 h | Atualizada em 12/08/2025 - 7:28
Polícia MIlitar destrói aproximadamente 200 mil pés de maconha na Bahia
Polícia MIlitar destrói aproximadamente 200 mil pés de maconha na Bahia -

Durante uma operação em combate ao tráfico de drogas, policiais militares da 45ª CIPM destruíram aproximadamente 200 mil pés de maconha entre os municípios de Curaçá e Abaré, nesta sexta-feira, 08.

Os militares que estavam na operação contaram com a ajuda de oficiais da CIPE Caatinga e da Polícia Federal. A ação faz parte da 1ª edição da Operação Nordeste Integrado, que busca combater o tráfico de drogas e a criminalidade entre as fronteiras.

Além da desarticulação da plantação, três suspeitos foram presos, uma amostra do material foi levada e apresentada à delegacia territorial da cidade para adoção das medidas cabíveis.

Operação destrói pés de maconha e prende três suspeitos
Operação destrói pés de maconha e prende três suspeitos | Foto: Divulgação | 45ª CIPM

