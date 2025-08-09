200 mil pés de maconha são destruídos pela PM em operação na Bahia

Polícia MIlitar destrói aproximadamente 200 mil pés de maconha na Bahia - Foto: Divulgação | 45ª CIPM

Durante uma operação em combate ao tráfico de drogas, policiais militares da 45ª CIPM destruíram aproximadamente 200 mil pés de maconha entre os municípios de Curaçá e Abaré, nesta sexta-feira, 08.

Os militares que estavam na operação contaram com a ajuda de oficiais da CIPE Caatinga e da Polícia Federal. A ação faz parte da 1ª edição da Operação Nordeste Integrado, que busca combater o tráfico de drogas e a criminalidade entre as fronteiras.

Além da desarticulação da plantação, três suspeitos foram presos, uma amostra do material foi levada e apresentada à delegacia territorial da cidade para adoção das medidas cabíveis.