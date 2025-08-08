Fim de golpe! Suspeita de oferecer falsas vagas de emprego é presa

Mulher é investigada por envolvimento em ao menos 53 ocorrências relacionadas a crimes de estelionato. - Foto: Divulgação/Sindpesp

Uma mulher de 32 anos foi presa nesta sexta-feira, 8, no bairro de Patamares, em Salvador, suspeita de aplicar golpe de falsa vaga de emprego.

Segundo a Polícia Civil, ela é investigada por envolvimento em ao menos 53 ocorrências relacionadas a crimes de estelionato.



Modus operandi

As investigações, conduzidas pela 12ª Delegacia Territorial (Itapuã), apontam que a suspeita oferecia falsas vagas de emprego em shoppings e supermercados, com o objetivo de obter dados pessoais e fotografias de supostos candidatos. De posse dessas informações, ela realizava transações fraudulentas em nome das vítimas.

Além dessa prática, a mulher também teria vendido ingressos falsificados para camarotes no Carnaval de 2025, causando prejuízo a, pelo menos, três pessoas.

Apreensão

Durante a ação, foram apreendidos:

um aparelho celular;

cheques em nome de terceiros;

uma máquina de cartão de crédito.

Após os procedimentos na unidade de origem, a suspeita foi encaminhada para a Polinter, onde permanece à disposição da Justiça.

Como denunciar?

A Polícia Civil reforça que, caso outras pessoas tenham sido vítimas da mesma prática, devem registrar ocorrência em qualquer unidade policial ou entrar em contato, de forma anônima, pelo Disque Denúncia 181.