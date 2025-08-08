Menu
POLÍCIA
POLÍCIA

Traficante que levava brasileiros a Mianmar é condenado; saiba a pena

De acordo com a denúncia, o André Cunha recebia US$ 500 por vítima enviada

Por Redação

08/08/2025 - 17:41 h
André Luis Sales Cunha é condenado a 18 anos de prisão por tráfico humano
André Luis Sales Cunha é condenado a 18 anos de prisão por tráfico humano

A condenação do traficante humano André Luis Sales Cunha foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3), ele foi denunciado ao Ministério Público Federal, MPF por levar brasileiros para Mianmar prometendo emprego aos mesmos em outro país.

Ao todo, 12 pessoas foram vítimas de André, elas eram obrigadas a aplicar golpes na internet em condições análogas a escravidão, elas foram resgatadas em 2022.

A decisão do tribunal foi tomada no final de maio, porém o sigilo foi levantado recentemente, de acordo com o MPF, que divulgou o caso nesta quarta-feira, 06.

Condenado a 18 anos

De acordo com o MPF, ele aliciou 12 brasileiros para esse esquema, no período de junho a outubro de 2022. Após as denúncias, André Cunha foi localizado pelas forças policiais de Mianmar e enviado ao Brasil.

Para a Justiça, ele afirmou que era tratado da mesma maneira que os outros brasileiros. Sua defesa pediu ao TRF-3 a redução da pena, o que foi atendido apenas parcialmente pelo desembargador André Custódio Nekatschalow. A pena foi fixada em 18 anos e 11 meses de prisão. Procurada, a defesa de André Cunha não se manifestou. O espaço segue aberto.

Como ele agia?

André Luis atraia as vítimas com falsas promessas de empregos na Tailândia, ele, que se identificava nas redes sociais como "velho da lancha", recebia uma comissão de US$ 500 por pessoa aliciada.

André Luis Sales Cunha se identificava no Instagram como "velho da lancha"
André Luis Sales Cunha se identificava no Instagram como "velho da lancha" | Foto: Reprodução

Ao serem enganadas, as pessoas não eram enviadas para a Tailândia, mas sim para Mianmar, país vizinho que está em guerra civil desde 2021.

Após isso, os brasileiros passaram a residir no KK Park, um complexo controlado pelo crime organizado chinês que funciona como uma “fábrica de golpes”. As vítimas descreveram as condições de trabalho como “degradantes, com jornadas exaustivas, ameaças e agressões.”

Vida de luxo

O MPF afirma que André Luis "ostentava uma falsa vida de luxo" em suas redes sociais, em seu perfil oficial do Instagram, por exemplo, ele mostrava fotos de viagens com destino a Dubai e Paris.

x