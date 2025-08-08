Briga entre estudantes termina com tesourada no rosto e muito sangue

Caso foi registrado como lesão corporal - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Uma confusão entre duas alunas da Escola Estadual José Chediak, no Parque São Lucas, Zona Leste de São Paulo, terminou com uma estudante de 17 anos ferida no rosto na noite de quinta-feira, 7.

Imagens gravadas dentro da sala de aula mostram o início da luta corporal. A aluna de 18 anos, que estava por baixo na briga e recebia socos, pega uma tesoura e golpeia o rosto da colega. O sangramento foi imediato, e a situação precisou ser contida por outras pessoas.

A Polícia Militar foi acionada e encontrou a vítima no banheiro tentando conter o sangramento. Ela foi socorrida pelo SAMU e levada à UPA da Mooca. Segundo o boletim de ocorrência, a agressora afirmou que a confusão começou quando a colega empurrou uma mesa contra ela. As duas já haviam se envolvido em discussões anteriores, inclusive, na última terça-feira, 5, quando a suspeita disse ter levado chutes no rosto.

A jovem de 18 anos também relatou sofrer ameaças recorrentes e que seus pais já haviam solicitado providências à direção da escola. Ela declarou que agiu com a tesoura “para se defender”.

Como a vítima ficou hospitalizada, ainda não prestou depoimento. O caso foi registrado como lesão corporal no 42º Distrito Policial (Parque São Lucas).

Em nota, a Secretaria Estadual de Educação informou que a equipe escolar interveio de imediato, separou as alunas e acionou o SAMU, a Ronda Escolar, o Conselho Tutelar e os responsáveis. A pasta afirmou que a estudante ferida já recebeu alta e se recupera em casa.

Principais pontos do caso