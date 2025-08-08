NA ESCOLA
Briga entre estudantes termina com tesourada no rosto e muito sangue
Aluna de 17 anos ficou ferida no rosto após golpe de tesoura em briga com colega de 18 anos em escola estadual
Por Luan Julião
Uma confusão entre duas alunas da Escola Estadual José Chediak, no Parque São Lucas, Zona Leste de São Paulo, terminou com uma estudante de 17 anos ferida no rosto na noite de quinta-feira, 7.
Imagens gravadas dentro da sala de aula mostram o início da luta corporal. A aluna de 18 anos, que estava por baixo na briga e recebia socos, pega uma tesoura e golpeia o rosto da colega. O sangramento foi imediato, e a situação precisou ser contida por outras pessoas.
A Polícia Militar foi acionada e encontrou a vítima no banheiro tentando conter o sangramento. Ela foi socorrida pelo SAMU e levada à UPA da Mooca. Segundo o boletim de ocorrência, a agressora afirmou que a confusão começou quando a colega empurrou uma mesa contra ela. As duas já haviam se envolvido em discussões anteriores, inclusive, na última terça-feira, 5, quando a suspeita disse ter levado chutes no rosto.
A jovem de 18 anos também relatou sofrer ameaças recorrentes e que seus pais já haviam solicitado providências à direção da escola. Ela declarou que agiu com a tesoura “para se defender”.
Como a vítima ficou hospitalizada, ainda não prestou depoimento. O caso foi registrado como lesão corporal no 42º Distrito Policial (Parque São Lucas).
Em nota, a Secretaria Estadual de Educação informou que a equipe escolar interveio de imediato, separou as alunas e acionou o SAMU, a Ronda Escolar, o Conselho Tutelar e os responsáveis. A pasta afirmou que a estudante ferida já recebeu alta e se recupera em casa.
Principais pontos do caso
- Confusão entre duas alunas ocorreu na Escola Estadual José Chediak, Zona Leste de SP.
- Briga começou dentro da sala de aula e foi registrada em vídeo por colegas.
- Aluna de 18 anos usou uma tesoura para golpear o rosto da colega de 17 anos.
- Vítima foi socorrida pelo SAMU e levada à UPA da Mooca; já recebeu alta médica.
- Agressora alegou legítima defesa e relatou ameaças anteriores.
- Caso foi registrado como lesão corporal no 42º Distrito Policial.
- Secretaria de Educação acionou Ronda Escolar, Conselho Tutelar e responsáveis.
