BRASIL
BRASIL

Casal morre após fazer sexo dentro do carro: saiba o que diz a lei

Local onde o acidente aconteceu é famoso por ser uma rampa de voo livre

Por Redação

08/08/2025 - 11:08 h
O casal Marcone da Silva Cardoso, de 28 anos, e Adriana Machado Ribeiro, 42, que morreu após despencar de uma região montanhosa no Espírito Santo, cometeram um ato ilícito ao transar dentro do carro em lugar público, conforme norma do Código Penal.

O acidente aconteceu na última segunda-feira (4) em Venda Nova do Imigrante. Dentro das normas jurídicas, praticar ato sexual em locais públicos é considerado ato obsceno previsto no Artigo 233 do Código Penal.

Segundo a norma, "praticar ato obsceno em lugar público, ou aberto ou exposto ao público" implica em detenção de três meses a um ano, ou multa.

O delegado Alberto Roque Peres, responsável pela investigação, disse que o casal foi a uma propriedade local para namorar após uma festa e estacionou o carro próximo a uma ribanceira devido à pouca iluminação. Porém, durante o ato o carro se movimentou e desceu a ribanceira arremessando as vítimas.

A polícia instaurou um inquérito, e, embora não haja indícios iniciais de participação de outras pessoas, os laudos da perícia científica são aguardados. A Delegacia Especializada de Infrações Penais de Venda Nova do Imigrante segue investigando o lamentável ocorrido.

O local onde o acidente aconteceu é famoso por ser uma rampa de voo livre. De acordo com a Polícia Civil, o corpo do casal foi encontrado sem roupas e fora do veículo. A PM acredita que a dupla foi ejetada do carro após o veículo bater na primeira pedra, a mais de 100 metros de altura.

