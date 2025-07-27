INVESTIGAÇÃO
Pastor é preso por realizar hipnose para estuprar fiéis durante cultos
Vítimas eram meninos adolescentes
Um pastor de 49 anos foi preso por estuprar meninos adolescentes em Anchieta, Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, ele é suspeito de usar artifícios religiosos e sessões de hipnose para abusar sexualmente das vítimas.
O regilioso também realizava cultos em um banheiro de uma igreja para atrair os adolescentes e cometer os abusos.
Investigações
As investigações iniciaram em setembro de 2024, após a mãe de uma das vítimas registrar um Boletim de Ocorrência.
"O suspeito apresentava um modus operandi específico, utilizando artifícios religiosos para enganar as vítimas. Ele realizava cultos e sessões de hipnose em diferentes locais: em três casos, na sua residência, e em um deles, no banheiro de uma igreja local. Durante esses encontros, o homem dizia que realizaria 'curas' e submetia os jovens a sessões de hipnose. Explorando o estado de vulnerabilidade das vítimas durante a hipnose, os abusos ocorriam", explicou a delegada Luiza Jacob, da 10ª Delegacia Regional de Anchieta.
A prisão aconteceu na manhã de sexta-feira, 25, no distrito de Maimbá, em Anchieta, em cumprimento a um mandado de prisão preventiva relacionado ao crime de estupro de vulnerável, expedido pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Anchieta.
O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.
