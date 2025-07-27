Menu
INVESTIGAÇÃO

Pastor é preso por realizar hipnose para estuprar fiéis durante cultos

Vítimas eram meninos adolescentes

Por Redação

27/07/2025 - 18:00 h
O regilioso também realizava cultos em um banheiro de uma igreja para atrair os adolescentes e cometer os abusos
O regilioso também realizava cultos em um banheiro de uma igreja para atrair os adolescentes e cometer os abusos

Um pastor de 49 anos foi preso por estuprar meninos adolescentes em Anchieta, Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, ele é suspeito de usar artifícios religiosos e sessões de hipnose para abusar sexualmente das vítimas.

O regilioso também realizava cultos em um banheiro de uma igreja para atrair os adolescentes e cometer os abusos.

Investigações

As investigações iniciaram em setembro de 2024, após a mãe de uma das vítimas registrar um Boletim de Ocorrência.

"O suspeito apresentava um modus operandi específico, utilizando artifícios religiosos para enganar as vítimas. Ele realizava cultos e sessões de hipnose em diferentes locais: em três casos, na sua residência, e em um deles, no banheiro de uma igreja local. Durante esses encontros, o homem dizia que realizaria 'curas' e submetia os jovens a sessões de hipnose. Explorando o estado de vulnerabilidade das vítimas durante a hipnose, os abusos ocorriam", explicou a delegada Luiza Jacob, da 10ª Delegacia Regional de Anchieta.

A prisão aconteceu na manhã de sexta-feira, 25, no distrito de Maimbá, em Anchieta, em cumprimento a um mandado de prisão preventiva relacionado ao crime de estupro de vulnerável, expedido pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Anchieta.

O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

