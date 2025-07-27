BRASIL
Mega-Sena acumula e próximo prêmio pode chegar a R$ 51 milhões
Estimativa de prêmio para o próximo concurso, a ser sorteado na terça
Por Agência Brasil
Ninguém acertou os seis números do concurso 2893 da Mega-Sena no sorteio deste sábado, 26.
As dezenas sorteadas foram: 10 - 40 - 41 - 45 - 48 - 50.
Com isso, a estimativa de prêmio para o próximo concurso, a ser sorteado na terça-feira, 29, é de R$ 51 milhões.
De acordo com a Caixa, 32 apostas acertaram cinco números. O prêmio pago foi R$ 119,27 mil.
Outras 2.904 apostas acertaram a quadra, recebendo uma premiação de R$ 1.877.
A aposta mínima da Mega-Sena é de seis números e custa R$ 6.
As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.
