Mega-Sena acumula e próximo prêmio pode chegar a R$ 51 milhões

Dezenas sorteadas foram: 10 - 40 - 41 - 45 - 48 - 50. - Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/ARQUIVO

Ninguém acertou os seis números do concurso 2893 da Mega-Sena no sorteio deste sábado, 26.

As dezenas sorteadas foram: 10 - 40 - 41 - 45 - 48 - 50.

Com isso, a estimativa de prêmio para o próximo concurso, a ser sorteado na terça-feira, 29, é de R$ 51 milhões.

De acordo com a Caixa, 32 apostas acertaram cinco números. O prêmio pago foi R$ 119,27 mil.

Outras 2.904 apostas acertaram a quadra, recebendo uma premiação de R$ 1.877.

A aposta mínima da Mega-Sena é de seis números e custa R$ 6.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.