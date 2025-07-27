Menu
HOME > BRASIL
BRASIL

Mega-Sena acumula e próximo prêmio pode chegar a R$ 51 milhões

Estimativa de prêmio para o próximo concurso, a ser sorteado na terça

Por Agência Brasil

27/07/2025 - 13:01 h
Dezenas sorteadas foram: 10 - 40 - 41 - 45 - 48 - 50.
Dezenas sorteadas foram: 10 - 40 - 41 - 45 - 48 - 50. -

Ninguém acertou os seis números do concurso 2893 da Mega-Sena no sorteio deste sábado, 26.

As dezenas sorteadas foram: 10 - 40 - 41 - 45 - 48 - 50.

Com isso, a estimativa de prêmio para o próximo concurso, a ser sorteado na terça-feira, 29, é de R$ 51 milhões.

De acordo com a Caixa, 32 apostas acertaram cinco números. O prêmio pago foi R$ 119,27 mil.

Outras 2.904 apostas acertaram a quadra, recebendo uma premiação de R$ 1.877.

A aposta mínima da Mega-Sena é de seis números e custa R$ 6.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

x