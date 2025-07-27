Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRASIL

Vítima de queda na Chapada dos Veadeiros é velada neste domingo

Gustavo Guimarães Rodrigues, de 29 anos, praticava highline quando caiu de uma altura de cerca de 50 metros

Por Redação

27/07/2025 - 10:01 h
Gustavo Guimarães Rodrigues, de 29 anos
Gustavo Guimarães Rodrigues, de 29 anos -

O turista que morreu ao cair de uma cachoeira no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Goiás, está sendo velado neste domingo, 27. A cerimônia começou às 10h no Velório São Jorge em Ouro Branco, em Minas Gerais.

Leia Também:

PMs e guarda municipal são presos por estuprar indígena em delegacia
Zambelli diz que é exilada e perseguida política no Brasil
Alexandre de Moraes manda PM fechar praça dos Três Poderes

Gustavo Guimarães Rodrigues, de 29 anos, praticava highline quando caiu de uma altura de cerca de 50 metros na Cachoeira da Usina, na última sexta-feira, 25.

A morte foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros Militar do estado, que atendeu a ocorrência. De acordo com a corporação, amigos da vítima o encontraram caído e acionaram o resgate. Após chegarem no local, os agentes encontraram o rapaz sem sinais vitais e com sangramento na cabeça.

Nas redes sociais, amigos e praticantes do highline lamentaram a morte do jovem."Vai com Deus, irmão. A comunidade do highline amanheceu em luto", "Obrigado por ter tido a honra", "Percebi que você precisa estar nas alturas porque era muito imenso para apenas estar aqui", escreveram alguns amigos próximos em posts no Instagram.

Imagem ilustrativa da imagem Vítima de queda na Chapada dos Veadeiros é velada neste domingo
| Foto: reprodução/redes sociais

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Chapada dos Veadeiros Gustavo Guimarães Rodrigues velório

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Gustavo Guimarães Rodrigues, de 29 anos
Play

Líderes do BDM da Bahia são capturados em São Paulo durante operação

Gustavo Guimarães Rodrigues, de 29 anos
Play

Vídeo: Estudante é agredida e ameaçada de morte por estar sem sutiã

Gustavo Guimarães Rodrigues, de 29 anos
Play

Justiça nega remoção de vídeo de “chá revelação” que expôs traições

Gustavo Guimarães Rodrigues, de 29 anos
Play

Pitbull ataca cadela que descansava durante passeio; veja vídeo

x