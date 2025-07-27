Vítima de queda na Chapada dos Veadeiros é velada neste domingo

Gustavo Guimarães Rodrigues, de 29 anos - Foto: reprodução/redes sociais

O turista que morreu ao cair de uma cachoeira no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Goiás, está sendo velado neste domingo, 27. A cerimônia começou às 10h no Velório São Jorge em Ouro Branco, em Minas Gerais.

Gustavo Guimarães Rodrigues, de 29 anos, praticava highline quando caiu de uma altura de cerca de 50 metros na Cachoeira da Usina, na última sexta-feira, 25.

A morte foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros Militar do estado, que atendeu a ocorrência. De acordo com a corporação, amigos da vítima o encontraram caído e acionaram o resgate. Após chegarem no local, os agentes encontraram o rapaz sem sinais vitais e com sangramento na cabeça.

Nas redes sociais, amigos e praticantes do highline lamentaram a morte do jovem."Vai com Deus, irmão. A comunidade do highline amanheceu em luto", "Obrigado por ter tido a honra", "Percebi que você precisa estar nas alturas porque era muito imenso para apenas estar aqui", escreveram alguns amigos próximos em posts no Instagram.