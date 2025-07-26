Menu
DETERMINAÇÃO

Alexandre de Moraes manda PM fechar praça dos Três Poderes

Polícia Militar do Distrito Federal, instalou nova camada de grades de contenção no entorno da praça

Por Redação

26/07/2025 - 18:24 h
Área, geralmente movimentada por turistas aos finais de semana, permanece isolada e sem previsão de reabertura
Área, geralmente movimentada por turistas aos finais de semana, permanece isolada e sem previsão de reabertura

O sábado, 26, amanheceu com a praça dos Três Poderes, em Brasília, por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal). A ordem foi cumprida pela Polícia Militar do Distrito Federal, que instalou nova camada de grades de contenção no entorno da praça a pedido da Secretaria de Segurança Pública.

A área, geralmente movimentada por turistas aos finais de semana, está isolada e sem previsão de reabertura.

A medida foi tomada após o deputado federal Hélio Lopes (PL-RJ), aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), montar um acampamento no local.

Hélio, que fazia protesto solitário com um esparadrapo na boca e vestia camiseta com a bandeira de Israel, declarou estar em “jejum de palavras”.

O parlamentar deixou o local na madrugada deste sábado, 26, após a PM cumprir ordem de remoção imediata assinada por Moraes.

O ministro justificou a decisão do fechamento da praça, como forma de prevenir novos episódios semelhantes ao 8 de Janeiro.

“Para garantir a segurança pública e evitar novos eventos criminosos semelhantes aos atos golpistas ocorridos em 8/1/2023, determino a proibição de qualquer acampamento em um raio de 1 km da Praça dos Três Poderes, Esplanada dos Ministérios e, obviamente, em frente aos quartéis das Forças Armadas”, escreveu Moraes.

x