Alexandre de Moraes manda PM fechar praça dos Três Poderes

Área, geralmente movimentada por turistas aos finais de semana, permanece isolada e sem previsão de reabertura - Foto: Divulgação

O sábado, 26, amanheceu com a praça dos Três Poderes, em Brasília, por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal). A ordem foi cumprida pela Polícia Militar do Distrito Federal, que instalou nova camada de grades de contenção no entorno da praça a pedido da Secretaria de Segurança Pública.

A área, geralmente movimentada por turistas aos finais de semana, está isolada e sem previsão de reabertura.

A medida foi tomada após o deputado federal Hélio Lopes (PL-RJ), aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), montar um acampamento no local.

Hélio, que fazia protesto solitário com um esparadrapo na boca e vestia camiseta com a bandeira de Israel, declarou estar em “jejum de palavras”.

O parlamentar deixou o local na madrugada deste sábado, 26, após a PM cumprir ordem de remoção imediata assinada por Moraes.

O ministro justificou a decisão do fechamento da praça, como forma de prevenir novos episódios semelhantes ao 8 de Janeiro.

“Para garantir a segurança pública e evitar novos eventos criminosos semelhantes aos atos golpistas ocorridos em 8/1/2023, determino a proibição de qualquer acampamento em um raio de 1 km da Praça dos Três Poderes, Esplanada dos Ministérios e, obviamente, em frente aos quartéis das Forças Armadas”, escreveu Moraes.