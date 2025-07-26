Menu
VÔLEI FEMININO

Brasil vence Japão e vai à final da Liga das Nações de Vôlei

Com show de Gabi e Julia Bergmann, Seleção supera Japão por 3 a 2 e enfrentará a Itália na final

Por Redação

26/07/2025 - 17:49 h
Brasil venceu o Japão por 3 a 2 na semifinal da Liga das Nações de Vôlei 2025 e enfrentará a Itália na grande final neste domingo, 27
Brasil venceu o Japão por 3 a 2 na semifinal da Liga das Nações de Vôlei 2025 e enfrentará a Itália na grande final neste domingo, 27

O sonho do título inédito da Liga das Nações Feminina de Vôlei (VNL) segue vivo para a seleção brasileira. Neste sábado, 26, o Brasil superou o Japão por 3 sets a 2 e avançou para a grande decisão, onde enfrentará a Itália.

A vaga na final veio com muita superação. Depois de um início ruim, a equipe comandada por José Roberto Guimarães cresceu no jogo, especialmente na defesa, e contou com atuações decisivas de Gabi e Julia Bergmann. As duas lideraram o ataque, marcando 25 e 24 pontos, respectivamente. As parciais da vitória foram 23/25, 25/21, 25/18, 19/25 e 15/8.

Agora, o Brasil volta à quadra neste domingo, 27, às 15h, para disputar a medalha de ouro contra a forte seleção italiana. A partida terá transmissão ao vivo pelo sportv2.

brasil vôlei feminino brasil x japão vôlei liga das nações de vôlei feminino vnl feminino 2025 Vôlei Feminino

x