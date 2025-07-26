VÔLEI FEMININO
Brasil vence Japão e vai à final da Liga das Nações de Vôlei
Com show de Gabi e Julia Bergmann, Seleção supera Japão por 3 a 2 e enfrentará a Itália na final
Por Redação
O sonho do título inédito da Liga das Nações Feminina de Vôlei (VNL) segue vivo para a seleção brasileira. Neste sábado, 26, o Brasil superou o Japão por 3 sets a 2 e avançou para a grande decisão, onde enfrentará a Itália.
A vaga na final veio com muita superação. Depois de um início ruim, a equipe comandada por José Roberto Guimarães cresceu no jogo, especialmente na defesa, e contou com atuações decisivas de Gabi e Julia Bergmann. As duas lideraram o ataque, marcando 25 e 24 pontos, respectivamente. As parciais da vitória foram 23/25, 25/21, 25/18, 19/25 e 15/8.
Agora, o Brasil volta à quadra neste domingo, 27, às 15h, para disputar a medalha de ouro contra a forte seleção italiana. A partida terá transmissão ao vivo pelo sportv2.
