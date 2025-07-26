Menu
COPA AMÉRICA

Semifinais da Copa América Feminina 2025 estão definidas; confira

Brasil encara o Uruguai e Argentina pega a Colômbia na briga por vaga na final

Por Redação

26/07/2025 - 17:22 h
As semifinais da Copa América Feminina 2025 estão definidas. Argentina encara a Colômbia e Brasil enfrenta o Uruguai em duelos decisivos em Quito.
As semifinais da Copa América Feminina 2025 estão definidas. Argentina encara a Colômbia e Brasil enfrenta o Uruguai em duelos decisivos em Quito.

A fase de grupos da Copa América Feminina chegou ao fim, e os confrontos decisivos já estão definidos. Argentina, Uruguai, Brasil e Colômbia seguem na disputa pelo título da competição continental.

O primeiro duelo das semifinais será entre Argentina e Colômbia, na segunda-feira, 28, às 21h, no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito. No dia seguinte, terça-feira, 29, também às 21h, o Brasil entra em campo para enfrentar o Uruguai, no mesmo estádio. As vencedoras avançam para a grande final, enquanto as derrotadas disputarão o 3º lugar.

Antes das semifinais, Chile e Paraguai vão a campo para definir quem ficará com a 5ª colocação do torneio. O confronto será na segunda-feira, 28, às 18h, no Estádio Banco Guayaquil, em Quito.

A Argentina confirmou a liderança do grupo ao vencer o Equador por 2 a 0 na última quinta-feira, 24, com gols de Kishi Nuñez e Florencia Bonsegundo. No mesmo dia, o Uruguai garantiu a classificação ao bater o Chile por 3 a 0, com gols de Pâmela González e dois de Wendy Carballo.

Já Brasil e Colômbia protagonizaram um jogo tenso na noite de sexta-feira, 25, que terminou em empate por 0 a 0, no Estádio Banco Guayaquil. A partida foi marcada por muitas faltas e pela expulsão da goleira brasileira Lorena.

Próximos jogos da Copa América Feminina 2025

Segunda-feira (28/07)

  • 18h – Chile x Paraguai (disputa do 5º lugar) – Estádio Banco Guayaquil, Quito
  • 21h – Argentina x Colômbia (semifinal) – Estádio Rodrigo Paz Delgado, Quito

Terça-feira (29/07)

  • 21h – Brasil x Uruguai (semifinal) – Estádio Rodrigo Paz Delgado, Quito

x