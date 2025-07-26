Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DIA DOS AVÓS

Avôs da bola: veja dez veteranos que brilham nos gramados brasileiros

Experientes e em forma, 'vovôs' mostram que ainda têm muita lenha pra queimar

Por Amanda Souza / Portal MASSA!

26/07/2025 - 16:22 h
Descubra quais são os dez jogadores veteranos, acima dos 35 anos, que continuam atuando em alto nível no futebol brasileiro, em uma homenagem especial ao Dia dos Avós.
Descubra quais são os dez jogadores veteranos, acima dos 35 anos, que continuam atuando em alto nível no futebol brasileiro, em uma homenagem especial ao Dia dos Avós. -

Dizem que a carreira de jogador de futebol é curta, mas a cada temporada alguns atletas provam que essa não é uma regra absoluta. No Brasil, é comum encontrar “coroas” que ainda dão show nos campos, desafiando o tempo e mantendo a qualidade em alto nível.

Leia Também:

Reerguidos, Bahia de Feira e Galícia duelam pelo tetra da Série B
Bortoleto termina em 9º na Sprint e fica a um passo dos pontos na F1
Bruno Henrique, do Flamengo, vira réu por fraudar resultado de jogo

Neste sábado, 26, quando se celebra o Dia dos Avós, o MASSA! decidiu homenagear esses verdadeiros guerreiros da bola. A reportagem preparou uma lista com dez jogadores que, mesmo já tendo ultrapassado a marca dos 35 anos, continuam “comendo a bola” no futebol brasileiro.

Confira os nomes que ainda seguem escrevendo história nos gramados do país:

1. Osvaldo (Vitória)

Jogador tem 38 anos de idade.

2. Hulk (Atlético Mineiro)

Jogador tem 38 anos de idade.

3. Fábio (Fluminense)

Goleiro tem 44 anos de idade.

4. Nenê (Juventude)

Jogador tem 44 anos de idade.

5. Thiago Silva (Fluminense)

Jogador tem 40 anos de idade.

6. Fernando Miguel (Ceará)

Jogador tem 40 anos de idade.

7. David Luiz (Fortaleza)

Jogador tem 38 anos de idade.

8. Cássio (Cruzeiro)

Goleiro tem 38 anos de idade.

9. Renato Augusto (Fluminense)

Jogador tem 37 anos de idade.

10. Titi (Fortaleza)

Jogador tem 37 anos de idade.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia

Participe também dos nossos canais no WhatsApp, Instagram, X (antigo Twitter), YouTube e nosso grupo no WhasApp.

Canal do Instagram X Grupo de Notícias Youtube Canal A Tarde Google News

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Dia dos Avós futebol brasileiro jogadores experientes veteranos do futebol

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Descubra quais são os dez jogadores veteranos, acima dos 35 anos, que continuam atuando em alto nível no futebol brasileiro, em uma homenagem especial ao Dia dos Avós.
Play

Ex-jogador do Santos dá voadora em suposto ladrão; assista vídeo

Descubra quais são os dez jogadores veteranos, acima dos 35 anos, que continuam atuando em alto nível no futebol brasileiro, em uma homenagem especial ao Dia dos Avós.
Play

Bahia se solidariza após acidente com ônibus de torcedores a caminho de jogo

Descubra quais são os dez jogadores veteranos, acima dos 35 anos, que continuam atuando em alto nível no futebol brasileiro, em uma homenagem especial ao Dia dos Avós.
Play

VÍDEO: ônibus da Bamor capota na estrada a caminho do Recife

Descubra quais são os dez jogadores veteranos, acima dos 35 anos, que continuam atuando em alto nível no futebol brasileiro, em uma homenagem especial ao Dia dos Avós.
Play

R$ 2,5 milhões depois: veja o que o Vitória decidiu fazer com ex-Cruzeiro

x