Avôs da bola: veja dez veteranos que brilham nos gramados brasileiros

DIA DOS AVÓS

Descubra quais são os dez jogadores veteranos, acima dos 35 anos, que continuam atuando em alto nível no futebol brasileiro, em uma homenagem especial ao Dia dos Avós. - Foto: Reprodução / IA / ChatGPT

Dizem que a carreira de jogador de futebol é curta, mas a cada temporada alguns atletas provam que essa não é uma regra absoluta. No Brasil, é comum encontrar “coroas” que ainda dão show nos campos, desafiando o tempo e mantendo a qualidade em alto nível.

Neste sábado, 26, quando se celebra o Dia dos Avós, o MASSA! decidiu homenagear esses verdadeiros guerreiros da bola. A reportagem preparou uma lista com dez jogadores que, mesmo já tendo ultrapassado a marca dos 35 anos, continuam “comendo a bola” no futebol brasileiro.

Confira os nomes que ainda seguem escrevendo história nos gramados do país:

1. Osvaldo (Vitória)

Jogador tem 38 anos de idade.

2. Hulk (Atlético Mineiro)

Jogador tem 38 anos de idade.

3. Fábio (Fluminense)

Goleiro tem 44 anos de idade.

4. Nenê (Juventude)

Jogador tem 44 anos de idade.

5. Thiago Silva (Fluminense)

Jogador tem 40 anos de idade.

6. Fernando Miguel (Ceará)

Jogador tem 40 anos de idade.

7. David Luiz (Fortaleza)

Jogador tem 38 anos de idade.

8. Cássio (Cruzeiro)

Goleiro tem 38 anos de idade.

9. Renato Augusto (Fluminense)

Jogador tem 37 anos de idade.

10. Titi (Fortaleza)

Jogador tem 37 anos de idade.