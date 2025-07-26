Reerguidos, Bahia de Feira e Galícia duelam pelo tetra da Série B

Bahia de Feira venceu o Galícia por 1 a 0 no jogo de ida - Foto: Divulgação | Galícia

A Série A do Campeonato Baiano 2026 vai receber dois times que protagonizaram grandes conquistas no passado e querem retornar ao cenário da elite. Bahia de Feira e Galícia conquistaram o acesso à primeira divisão do Baianão e, antes de celebrarem uma temporada de sucesso, vão entrar em campo por um objetivo em comum: o tetracampeonato da Série B.

O Tremendão e o Granadeiro disputam o jogo de volta da grande decisão do torneio neste domingo, 27, às 15h, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana. Vale mencionar que o Bahia de Feira venceu o duelo de ida por 1 a 0, realizado no Joia da Princesa, e pode até empatar para levantar o título.

Vice-campeão da Série A em 2019 e 2021, o Tremendão voltou a disputar a Série B nesta temporada após 14 anos consecutivos na elite do futebol baiano. Depois de terminar em 2º lugar na 1ª fase — com seis vitórias, dois empates e apenas uma derrota — a equipe conquistou o acesso com uma vitória acachapante por 3 a 0 sobre o seu arquirrival Fluminense de Feira, nas semifinais.

Questionado em entrevista ao Portal A TARDE sobre a temporada de sucesso que pode ficar ainda melhor neste domingo, Thiago Souza, presidente do Bahia de Feira, revelou que o acesso ainda não foi celebrado pela equipe, que tem o título da Série B como foco principal da temporada.

Jogadores do Bahia de Feira celebrando vitória no jogo de ida | Foto: Reprodução | Redes Sociais

"Claro que sempre o que marca a agremiação são títulos. A gente ainda nem comemorou o acesso à série A e focamos no título imediatamente após a semifinal. Sabemos que o Galícia é um time muito competitivo, mas temos muita confiança no nosso domínio e esperamos que domingo coroamos nosso acesso com mais um título para o Tremendão", disse o dirigente.

Ficamos muito felizes com o desfecho que essa competição e o sentimento de dever cumprido impera. Thiago Souza - presidente do Bahia de Feira

Um dos times mais tradicionais do estado, o Galícia retornou à Série A e vai disputar a elite do futebol baiano após oito anos longe dos holofotes. Depois de anos de sofrimento na Série B, a equipe terminou a 1ª fase com a quarta melhor campanha e garantiu o acesso após superar, nas semifinais, o Itabuna — líder da etapa inicial e favorito ao título — em disputa de pênaltis que terminou em 9 a 8 para o "Demolidor de Campeões".

Em entrevista ao Portal A TARDE, o diretor de futebol Jayme Brandão celebrou o acesso — principal objetivo do clube na temporada — e destacou a importância de dar um passo à mais e "entrar para história do clube" com o título da Série B.

"O 'grande título' da temporada já foi conquistado, que foi o acesso, mas taça é taça e só entra pra história do clube quem é campeão. Um clube com a história e tradição como a do Galícia precisa voltar a ser campeão, para confirmar sua retomada de crescimento e reposicionamento no cenário do futebol baiano", disse o dirigente.

Jogadores do Galícia | Foto: Divulgação | Galícia

"Foi um trabalho construído a muitas mãos, desde a diretoria, comissão técnica, funcionários e atletas, que acreditaram em uma ideia de organização interna, transparência na relação com os jogadores, critério na formação do grupo e respeito a uma folha salarial", concluiu.

Tanto Bahia de Feira quanto Galícia possuem três títulos da Série B do Baiano em suas prateleiras e lutam pelo primeiro tetracampeonato da história do torneio. O Tremendão levantou a taça em 1982, 1986 e 2009, enquanto o Galícia se sagrou campeão em 1985, 1988 e 2013.

