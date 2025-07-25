Menu
DE VOLTA AO TIME

Gabriel Xavier assume titularidade e garante entrosamento com David Duarte

Zagueiro fala sobre parceria com "DVD" e promete reação após eliminação na Sul-Americana

Por Téo Mazzoni

25/07/2025 - 13:56 h | Atualizada em 25/07/2025 - 20:44
Gabriel Xavier volta à titularidade do Bahia contra o Juventude, destaca parceria com David Duarte e promete postura diferente após eliminação na Sul-Americana.
Titular absoluto na temporada passada, o zagueiro Gabriel Xavier tem enfrentado minutos limitados em 2025. Neste domingo, 27, contra o Juventude, no entanto, o camisa 3 deverá ser titular da equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni, formando a dupla de zaga com o companheiro e amigo David Duarte devido a suspensão de Ramos Mingo.

Apesar de nunca terem sido titulares juntos nesta temporada e só terem dividido o campo uma única vez, no jogo contra o Botafogo, Gabriel Xavier afirmou que o entrosamento entre ele e David Duarte não vai faltar. Segundo o jogador, “DVD” é um dos seus melhores amigos fora de campo, o que facilita o trabalho dentro das quatro linhas.

“É um pouco diferente. Não jogamos muito tempo juntos. Mas, no oposto disso, que é fora de campo, ele é um dos meus melhores amigos aqui, e a gente tem uma amizade incrível. Então, acho que isso com certeza facilita muito o nosso trabalho dentro de campo”, explicou.

Ainda durante a coletiva, Xavier também falou sobre seu papel no elenco atualmente. Com apenas 14 jogos disputados no ano, o jogador sofreu com uma lesão no início da temporada que o afastou dos gramados por um período. Por isso, com a vaga de titular em aberto, seus companheiros aproveitaram a oportunidade e não estão dando brechas, conforme relatou o camisa 3.

“Entendo o momento. No começo da temporada tive uma lesão que me deixou fora por algum tempo, e meus companheiros que tiveram a oportunidade de continuar jogando estão muito bem, não estão dando brechas”, destacou o zagueiro.

Obviamente eu quero jogar, quero ter mais minutos, mas com muito respeito e trabalho
Gabriel Xavier - zagueiro do Bahia

De olho no duelo de domingo, que é crucial na luta por uma vaga no G-4, Gabriel Xavier garantiu que a postura do Bahia contra o Juventude será diferente do que foi apresentado na eliminação para o América de Cali, no meio da semana:

“A gente sabe que foi uma partida onde não conseguimos ganhar muitos confrontos [...] impor o nosso jogo. Sabemos que foi um jogo abaixo daquilo que a gente pode fazer, mas, com certeza, no jogo de domingo vamos conseguir sobressair o que faltou”, comentou Xavier.

x