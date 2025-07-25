Menu
BRASILEIRÃO

Bahia busca fim de tabu contra gaúchos em duelo com Juventude

Invicto contra paulistas, Esquadrão tenta reagir frente aos clubes do Sul

Por Téo Mazzoni

25/07/2025 - 12:43 h | Atualizada em 25/07/2025 - 13:19
Bahia encara o Juventude neste domingo, 27, pela 16ª rodada do Brasileirão buscando encerrar um retrospecto ruim contra clubes gaúchos, após tropeços diante de Internacional e Grêmio em 2025
Bahia encara o Juventude neste domingo, 27, pela 16ª rodada do Brasileirão buscando encerrar um retrospecto ruim contra clubes gaúchos, após tropeços diante de Internacional e Grêmio em 2025 -

Se contra equipes paulistas o Bahia está invicto na temporada, o retrospecto contra clubes do Rio Grande do Sul deixa a desejar.

Isso porque, em três jogos disputados frente aos times da região Sul do Brasil, o Esquadrão empatou um e perdeu os outros dois — sendo uma dessas derrotas a que eliminou o Tricolor de Aço da Libertadores. Em 2025, a equipe azul, vermelha e branca enfrentou Internacional (duas vezes) e Grêmio.

Nos duelos contra o Colorado, ambos pela Copa Libertadores, o Esquadrão deixou a desejar: empate frustrante na Arena Fonte Nova e derrota melancólica no Beira-Rio. Em ambas as partidas, a equipe comandada por Rogério Ceni abriu o placar, mas viu o adversário reagir. Em casa, empatou por 1 a 1. Fora de casa, perdeu por 2 a 1, de virada, e deu adeus à Liberta.

Imagem ilustrativa da imagem Bahia busca fim de tabu contra gaúchos em duelo com Juventude
| Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

Leia Também:

Voando alto, tropeçando baixo: Bahia não vence times do Z-4
Jogador do Juventude quebra recorde antes de enfrentar o Bahia
Nova parceria na zaga: confira quando Duarte e Xavier atuaram lado a lado

Contra o Grêmio, o Tricolor de Aço jogou apenas uma vez, mas a partida contou com uma arbitragem polêmica, o que tornou a derrota ainda mais angustiante. Na ocasião, o Bahia perdeu por 1 a 0 após um pênalti controverso assinalado pelo árbitro Bruno Arleu, que, mesmo depois da revisão no VAR, manteve a decisão. Na cobrança, o dinamarquês Braithwaite foi para a bola e garantiu a vitória para o tricolor gaúcho.

Imagem ilustrativa da imagem Bahia busca fim de tabu contra gaúchos em duelo com Juventude
| Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia


Com um retrospecto ruim contra equipes gaúchas, o Bahia tem a oportunidade de colocar um ponto final no desempenho aquém do esperado frente aos clubes do Sul neste domingo, 27, contra o Juventude, às 18h30, em duelo válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Veja o desempenho do Bahia contra os gaúchos em 2025:

  • Derrota - Internacional 2 a 1 Bahia / Libertadores;
  • Derrota - Grêmio 1 a 0 Bahia / Brasileirão;
  • Empate - Bahia 1 a 1 Internacional / Libertadores.

Papo está afundado no Z-4

O Juventude não vive grande momento na Série A do Brasileirão. Com 11 pontos somados, a equipe ocupa a 18ª posição do campeonato, ostentando o título de pior visitante — seis derrotas em seis jogos —, além de possuir a pior defesa: são 29 gols sofridos em 14 partidas.

Ver todas

x