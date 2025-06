BRASILEIRÃO Bahia vence Bragantino e segue invicto contra paulistas na Série A Tricolor de Aço soma 12 pontos de 18 possíveis contra paulistas e embala no Brasileirão Por Téo Mazzoni 12/06/2025 - 22:31 h

Com vitória por 3 a 0 sobre o Red Bull Bragantino, o Bahia encerra série invicta contra clubes paulistas no Brasileirão e entra no G-6 antes da pausa para o Super Mundial de Clubes. - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

Faltando seis rodadas para o fim do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o Bahia vai para a pausa do Super Mundial de Clubes já tendo enfrentado todos os times paulistas da competição. Após o triunfo sobre o Red Bull Bragantino, a equipe comandada por Rogério Ceni garantiu a invencibilidade contra tais clubes na primeira metade da liga. No Brasileirão de 2025, o Esquadrão já enfrentou Corinthians, Santos, Mirassol, Palmeiras, São Paulo, e agora Red Bull Bragantino, somando três vitórias — sendo duas fora de casa — e três empates. Leia Também: Toco y me voy! Bahia quebra recorde histórico de passes do Brasileirão Michel Araújo aponta expulsão como fator decisivo para o triunfo Bahia está escalado com força máxima para enfrentar o Bragantino O bom retrospecto contra os times de São Paulo rendeu ao Bahia 12 pontos na tabela de classificação, o que representa aproximadamente 57% do total de pontos conquistados pelo Tricolor de Aço até aqui na Série A do Campeonato Brasileiro (21). Vale destacar que os três empates aconteceram nos primeiros confrontos contra os times de São Paulo, e as três vitórias nos últimos duelos. Veja Red Bull Bragantino 0 x 3 Bahia;

Bahia 2 x 1 São Paulo;

Palmeiras 0 x 1 Bahia;

Bahia 1 x 1 Mirassol;

Santos 2 x 2 Bahia;

Bahia 1 x 1 Corinthians; G-6 garantido na pausa Com o triunfo por 3 a 0 sobre o Red Bull Bragantino, o Bahia vai passar a pausa para o Super Mundial de Clubes no G-6 do Campeonato Brasileiro. Isso porque o resultado colocou o Esquadrão na 5º posição do certame, com 21 pontos conquistados, e uma vez que Fluminense e Botafogo, 6º e 7º colocados respectivamente, tiveram seus jogos da rodada adiados devido a participação na competição internacional, o Tricolor de Aço não pode ser ultrapassado na tabela de classificação.

