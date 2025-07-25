Menu
Ouvir

CBF detalha rodadas 19 a 22 do Brasileirão; veja jogos da dupla Ba-Vi

Bahia e Vitória já conhecem datas e horários de seus próximos compromissos na Série A

Por João Grassi

25/07/2025 - 19:35 h
Clássico Ba-Vi no Barradão pela final do Campeonato Baiano 2025
Clássico Ba-Vi no Barradão pela final do Campeonato Baiano 2025 -

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesta sexta-feira, 25, a tabela detalhada das rodadas 19, 20, 21 e 22 do Campeonato Brasileiro Série A 2025. Bahia e Vitória já conhecem datas e horários de seus próximos compromissos.

O Esquadrão de Aço vai enfrentar Fluminense, Corinthians, Santos e Mirassol na sequência, enquanto o Leão da Barra encara São Paulo, Juventude, Flamengo e Atlético-MG.

Com 25 pontos em 14 jogos disputados, o Bahia ocupa a 6ª posição na tabela. O Vitória, com 16 partidas, acumula 16 pontos e é o 15º colocado na classificação.

Veja abaixo os confrontos da dupla Ba-Vi nas rodadas 19 a 22

BAHIA

  • 19ª rodada:
  • 09/08 (sábado), às 21h
  • Arena Fonte Nova
  • Bahia x Fluminense
  • 20ª rodada:
  • 16/08 (sábado), às 21h
  • Neo Química Arena
  • Corinthians x Bahia
  • 21ª rodada:
  • 24/08 (domingo), às 16h
  • Arena Fonte Nova
  • Bahia x Santos
  • 22ª rodada:
  • 31/08 (domingo), às 18h30
  • Estádio Municipal Campos Maia
  • Mirassol x Bahia

VITÓRIA

  • 19ª rodada:
  • 09/08 (sábado), às 18h30
  • Morumbi
  • São Paulo x Vitória
  • 20ª rodada:
  • 16/08 (sábado), às 18h30
  • Barradão
  • Vitória x Juventude
  • 21ª rodada:
  • 25/08 (segunda-feira), às 21h
  • Maracanã
  • Flamengo x Vitória
  • 22ª rodada:
  • 31/08 (domingo), às 18h30
  • Barradão
  • Vitória x Atlético-MG

x