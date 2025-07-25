SAIBA TUDO
CBF detalha rodadas 19 a 22 do Brasileirão; veja jogos da dupla Ba-Vi
Bahia e Vitória já conhecem datas e horários de seus próximos compromissos na Série A
Por João Grassi
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesta sexta-feira, 25, a tabela detalhada das rodadas 19, 20, 21 e 22 do Campeonato Brasileiro Série A 2025. Bahia e Vitória já conhecem datas e horários de seus próximos compromissos.
O Esquadrão de Aço vai enfrentar Fluminense, Corinthians, Santos e Mirassol na sequência, enquanto o Leão da Barra encara São Paulo, Juventude, Flamengo e Atlético-MG.
Com 25 pontos em 14 jogos disputados, o Bahia ocupa a 6ª posição na tabela. O Vitória, com 16 partidas, acumula 16 pontos e é o 15º colocado na classificação.
Veja abaixo os confrontos da dupla Ba-Vi nas rodadas 19 a 22
BAHIA
- 19ª rodada:
- 09/08 (sábado), às 21h
- Arena Fonte Nova
- Bahia x Fluminense
- 20ª rodada:
- 16/08 (sábado), às 21h
- Neo Química Arena
- Corinthians x Bahia
- 21ª rodada:
- 24/08 (domingo), às 16h
- Arena Fonte Nova
- Bahia x Santos
- 22ª rodada:
- 31/08 (domingo), às 18h30
- Estádio Municipal Campos Maia
- Mirassol x Bahia
VITÓRIA
- 19ª rodada:
- 09/08 (sábado), às 18h30
- Morumbi
- São Paulo x Vitória
- 20ª rodada:
- 16/08 (sábado), às 18h30
- Barradão
- Vitória x Juventude
- 21ª rodada:
- 25/08 (segunda-feira), às 21h
- Maracanã
- Flamengo x Vitória
- 22ª rodada:
- 31/08 (domingo), às 18h30
- Barradão
- Vitória x Atlético-MG
