CBF detalha rodadas 19 a 22 do Brasileirão; veja jogos da dupla Ba-Vi

Clássico Ba-Vi no Barradão pela final do Campeonato Baiano 2025 - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesta sexta-feira, 25, a tabela detalhada das rodadas 19, 20, 21 e 22 do Campeonato Brasileiro Série A 2025. Bahia e Vitória já conhecem datas e horários de seus próximos compromissos.

O Esquadrão de Aço vai enfrentar Fluminense, Corinthians, Santos e Mirassol na sequência, enquanto o Leão da Barra encara São Paulo, Juventude, Flamengo e Atlético-MG.

Com 25 pontos em 14 jogos disputados, o Bahia ocupa a 6ª posição na tabela. O Vitória, com 16 partidas, acumula 16 pontos e é o 15º colocado na classificação.

Veja abaixo os confrontos da dupla Ba-Vi nas rodadas 19 a 22

BAHIA

19ª rodada:

09/08 (sábado), às 21h

Arena Fonte Nova

Bahia x Fluminense

20ª rodada:

16/08 (sábado), às 21h

Neo Química Arena

Corinthians x Bahia

21ª rodada:

24/08 (domingo), às 16h

Arena Fonte Nova

Bahia x Santos

22ª rodada:

31/08 (domingo), às 18h30

Estádio Municipal Campos Maia

Mirassol x Bahia

VITÓRIA