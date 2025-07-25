Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DEFINIDO!

Saiba a data do confronto entre Bahia e Ceará pela Copa do Nordeste

Equipes se enfrentam por vaga na grande final da competição regional

Por João Grassi

25/07/2025 - 17:52 h | Atualizada em 25/07/2025 - 18:03
Troféu da Copa do Nordeste
Troféu da Copa do Nordeste -

O Bahia já conhece a data e horário do confronto decisivo diante do Ceará, pela semifinal da Copa do Nordeste 2025. A tabela detalhada da atual fase da competição regional foi divulgada nesta sexta-feira, 25, pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Na busca pelo pentacampeonato, o Esquadrão de Aço recebe o Vozão em jogo único no dia 20 de agosto, uma quarta-feira, às 21h30. A partida será realizada na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador. Qualquer empate força uma disputa de pênaltis.

A outra semifinal, por outro lado, será disputada por CSA e Confiança no mesmo dia e horário. O jogo acontece no Estádio Rei Pelé, em Maceió, e o vencedor encara na grande final quem passar entre Bahia e Ceará.

Bahia e Ceará será disputado em jogo único na Arena Fonte Nova
Bahia e Ceará será disputado em jogo único na Arena Fonte Nova | Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

Leia Também:

Biel desabafa sobre falta de minutagem no Bahia e revela "incômodo"
Gabriel Xavier assume titularidade e garante entrosamento com David Duarte
Caio Alexandre marca, Bahia vence o Fortaleza e avança no Nordestão

Tabela detalhada das semifinais da Copa do Nordeste

  • Bahia x Ceará | 20/08 (quarta) - 21h30 | Casa de Apostas Arena Fonte Nova
  • CSA x Confiança | 20/08 (quarta) - 21h30 | Rei Pelé

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia

Participe também dos nossos canais no WhatsApp, Instagram, X (antigo Twitter), YouTube e nosso grupo no WhasApp.

Canal do Instagram X Grupo de Notícias Youtube Canal A Tarde Google News

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Copa do Nordeste EC Bahia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Troféu da Copa do Nordeste
Play

Ex-jogador do Santos dá voadora em suposto ladrão; assista vídeo

Troféu da Copa do Nordeste
Play

Bahia se solidariza após acidente com ônibus de torcedores a caminho de jogo

Troféu da Copa do Nordeste
Play

VÍDEO: ônibus da Bamor capota na estrada a caminho do Recife

Troféu da Copa do Nordeste
Play

R$ 2,5 milhões depois: veja o que o Vitória decidiu fazer com ex-Cruzeiro

x