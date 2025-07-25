Saiba a data do confronto entre Bahia e Ceará pela Copa do Nordeste

Troféu da Copa do Nordeste - Foto: João Gabriel Alves/CBF

O Bahia já conhece a data e horário do confronto decisivo diante do Ceará, pela semifinal da Copa do Nordeste 2025. A tabela detalhada da atual fase da competição regional foi divulgada nesta sexta-feira, 25, pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Na busca pelo pentacampeonato, o Esquadrão de Aço recebe o Vozão em jogo único no dia 20 de agosto, uma quarta-feira, às 21h30. A partida será realizada na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador. Qualquer empate força uma disputa de pênaltis.

A outra semifinal, por outro lado, será disputada por CSA e Confiança no mesmo dia e horário. O jogo acontece no Estádio Rei Pelé, em Maceió, e o vencedor encara na grande final quem passar entre Bahia e Ceará.

Bahia e Ceará será disputado em jogo único na Arena Fonte Nova | Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

Tabela detalhada das semifinais da Copa do Nordeste