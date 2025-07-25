Biel desabafa sobre falta de minutagem no Bahia e revela "incômodo"

Biel, novo jogador do Atlético-MG - Foto: Pedro Souza | Atlético-MG

Destaque do Bahia no seu primeiro ano no Tricolor, Biel alternou entre titularidade e o banco de reservas nas últimas temporadas e, apresentado como reforço do Atlético-MG nesta sexta-feira, 25, o atacante confessou que ficou insatisfeito com a pouca minutagem sob o comando de Rogério Ceni.

Durante grande parte da temporada 2024, o Esquadrão de Aço se acostumou a entrar em campo com Thaciano e Everaldo como dupla de ataque, com Biel sendo opção para o segundo tempo. Hoje no Galo, o jogador de 23 anos deixou a entender que discordava das opiniões de Ceni sobre o time titular.

"Me incomoda sim (a pouca minutagem). Nenhum jogador quer ter a minutagem baixa. Rogério Ceni teve as opiniões dele e eu sempre respeitei. Trabalhei diariamente no Bahia. Isso ele que manda, eu procurava dar o meu melhor e, mesmo sem jogar, eu trabalhava forte física e mentalmente para sempre que tivesse oportunidade dar o meu melhor”, disse o atleta.

Vendido do Bahia ao Sporting, de Portugal, por cerca de R$ 50 milhões de reais, o atacante esteve em campo por 130 minutos e, em apenas cinco meses no futebol europeu, retornou ao Brasileirão.

No Atlético-MG, Biel projetou a tão sonhada regularidade sob comando do técnico Cuca.

“Infelizmente não tive tanta minutagem, mas agora chego no Galo com a cabeça boa e confiante, e que eu possa receber minutagem pelo Cuca e que eu possa dar o meu melhor para ajudar”, completou o jogador.

Regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o atacante pode estrear oficialmente com a camisa do clube mineiro no próximo domingo, 27, às 20h30, contra o Flamengo, no Maracanã.