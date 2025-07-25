Menu
NOSTALGIA

Vitória bateu o Mirassol em jogo épico na Série C de 2022; relembre

Resultado foi fundamental para a classificação do Leão da Barra à segunda fase daquela competição

Por João Grassi

25/07/2025 - 18:44 h | Atualizada em 25/07/2025 - 19:05
Jogadores do Vitória comemoram gol no duelo com o Mirassol em 2022
Jogadores do Vitória comemoram gol no duelo com o Mirassol em 2022

Vitória e Mirassol se enfrentam neste sábado, 26, pela Série A do Campeonato Brasileiro. O encontro gera nostalgia na torcida rubro-negra, que guarda com carinho um confronto contra a mesma equipe paulista em 2022, que deixou o Leão da Barra vivo no Brasileirão Série C daquela temporada.

A situação era a seguinte: o Vitória vinha de grande arrancada, mas ainda era apenas o 11º e estava fora do G-8 que avançava para o quadrangular final. O Mirassol, por outro lado, liderava a primeira fase da Série C e era favorito jogando em casa.

Com gols de Tréllez e Rafinha, o Vitória conseguiu um feito considerado improvável e bateu o líder da competição, que descontou com Mingotti, por 2 a 1. Após vencer aquela partida, o Rubro-Negro subiu para 26 pontos e passou a ter reais chances de classificação para a segunda fase.

Na rodada seguinte, o Leão da Barra venceu o Brasil de Pelotas por 3 a 1 e contou com uma combinação de resultados para sair da 10ª para a 7ª colocação, garantindo vaga no quadrangular. O final dessa história foi ainda mais feliz para a torcida rubro-negra, que pôde comemorar o acesso à Série B ao fim da competição.

O time escalado pelo então técnico João Burse foi o seguinte: Dalton; Alemão, Alan Santos, Marco Antônio e Lazaroni; Léo Gomes, Dionísio (Zé Vitor) e Gabriel Honório (Hítalo); Luidy (Iury), Rafinha (João Pedro) e Tréllez (Dinei).

Mirassol x Vitória na Série C de 2022
Mirassol x Vitória na Série C de 2022 | Foto: Marcos Freitas/Ag. Mirassol / Divulgação

Leia Também:

De patinho feio a sensação: Mirassol é a grata surpresa do Brasileirão
Vitória busca fim de jejum fora de casa no Brasileirão
Vitória terá desfalques importantes para encarar o Mirassol
Enquete: o Vitória consegue vencer o Mirassol no Brasileirão?

Mirassol x Vitória em 2025

Apesar de ter recém subido à elite, o Mirassol vive grande fase e não perdeu nenhum dos últimos sete jogos no Brasileirão Série A de 2025, ocupando atualmente a 7ª colocação. O Vitória, por outro lado, vem de empate frustrante com o Sport e briga na parte baixa da tabela, sendo o atual 15º.

Jogadores do Mirassol comemoram vitória diante do Ceará
Jogadores do Mirassol comemoram vitória diante do Ceará | Foto: Iago Ferreira/Reprodução/X Mirassol

Em entrevista na zona mista, o lateral-direito Claudinho reconheceu o embate como "difícil", mas projeta uma vitória longe de Salvador. "Acredito que todo jogo é difícil na Série A, esse não vai ser diferente independente do momento que eles vivem. Fora de casa todo jogo é difícil, então a gente vai preparado para sair com os três pontos".

Novamente, Mirassol e Vitória se encontram em situação de favoritismo para o time paulista. O Leão da Barra quer repetir o roteiro de 2022 às 18h30 deste sábado, no Estádio Municipal Campos Maia, em duelo válido pela rodada 17 do Brasileirão.

x