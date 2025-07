Vitória vacila no fim, sofre dois gols e empata com Sport no Barradão

Vitória empatou com o Sport no Barradão - Foto: Victor Ferreira | ECVitória

O que parecia um resultado positivo sofrido se transformou em decepção no apagar das luzes. Na noite desta quarta-feira, 23, o Vitória empatou por 2 a 2 com o lanterna Sport, no Barradão, pela 16ª rodada do Brasileirão Série A. O clube baiano chegou a estar em vantagem duas vezes, mas sofreu dois gols nos minutos finais e perdeu a chance de abrir distância da zona de rebaixamento.

Com o resultado, o Vitória chegou aos 16 pontos em 16 jogos e segue próximo da zona de rebaixamento, ocupando a 16ª colocação — podendo entrar no Z-4 dependendo dos jogos atrasados. Já o Sport, mesmo ainda na lanterna, chegou aos quatro pontos e voltou a pontuar após três derrotas consecutivas.

Na próxima rodada, o Leão da Barra visita o Mirassol, sétimo colocado, no sábado, 26, às 18h30, no Estádio José Maria de Campos Maia, em São Paulo — sem poder contar com Erick, suspenso.

Muitas reviravoltas

Erick abriu o placar para o Leão da Barra aos 20 minutos do primeiro tempo, marcando seu primeiro gol desde o retorno ao clube. Na comemoração, o camisa 33 celebrou com a torcida, levou cartão amarelo e, por estar pendurado, desfalca o Vitória na próxima rodada.

O jogo caminhava para mais uma vitória do Rubro-Negro, até que, aos 43 minutos do segundo tempo, Romarinho empatou para o Sport. Após cobrança de escanteio e falha de posicionamento da defesa, o atacante apareceu livre na segunda trave e, mesmo sem ângulo, mandou para o gol.

Nos minutos finais, o clube baiano quase garantiu a vitória com um gol de Renzo López. O atacante uruguaio, recém-contratado, aproveitou um cruzamento do meio-campista Ronald aos 48 minutos e cabeceou para marcar seu primeiro gol com a camisa vermelha e preta.

Mas a alegria durou pouco. Aos 53 minutos, em mais uma falha defensiva, Romarinho voltou a marcar e decretou o empate no último lance da partida.

FICHA TÉCNICA

Vitória 2x2 Sport

Campeonato Brasileiro - 16ª rodada

Local: Barradão

Data: 23/7/2025

Horário: 21h30

Árbitro: Lucas Canetto Bellote (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)

VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)

Transmissão: Premiere e TV Globo

Cartões amarelos: Zé Marcos, Erick (Vitória); Derik Lacerda, Zé Lucas, Chrystian Barletta (Sport)

Gols: Erick, Romarinho (duas vezes) e Renzo López

Vitória: Lucas Arcanjo; Raul Cáceres, Lucas Halter, Zé Marcos e Maykon Jesus; Baralhas, Willian Oliveira (Ricardo Ryller) e Matheuzinho (Ronald); Lucas Braga (Felipe Cardoso), Erick (Fabri) e Renato Kayzer (Renzo López). Técnico: Fábio Carille.

Sport: Caíque França; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon e Igor Cariús; Rivera (Gonçalo Paciência), Zé Lucas (Atencio) e Lucas Lima (Romarinho); Chrystian Barletta (Hyoran), Derik e Colo Ramirez (Matheuzinho). Técnico: Daniel Paulista.