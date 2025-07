Erick faz gol, comemora com a torcida e é suspenso no Vitória; assista

- Foto: Victor Ferreira | ECVitória

A euforia pode até ter vindo de um bom motivo, mas custou caro para o atacante Erick. Camisa 33 do Vitória, o jogador abriu o placar para o Rubro-Negro contra o Sport, foi comemorar junto com a torcida no Barradão, recebeu o cartão amarelo e ficou suspenso para o próximo jogo do Leão.

O atleta estava entre os pendurados na partida e vai cumprir suspensão na partida contra o Mirassol, no próximo sábado, 26, às 18h30, no Estádio José Maria de Campos Maia, o "Maião", em São Paulo.

O episódio marca o primeiro gol de Erick no seu retorno ao Vitória. Até o momento da publicação desta matéria, o clube baiano vai vencendo o Sport, lanterna do Campeonato Brasileiro, com o gol decisivo do camisa 33.

Contratado na primeira janela de transferências, o atacante já soma 27 jogos na temporada, um gol e três assistências. Em sua segunda passagem no Leão, Erick marcou hoje seu quarto tento com a camisa vermelha e preta.