Alvo do Flamengo brilha e Milan bate o Liverpool em amistoso

No duelo entre gigantes europeus realizado neste sábado, 26, em Hong Kong, o Milan venceu o Liverpool por 4 a 2 em um amistoso marcado por homenagens a Diogo Jota e pela grande atuação do atacante Noah Okafor, nome que esteve na mira do Flamengo no início da janela de transferências.

Entrando em campo após o intervalo para substituir Pulisic, Okafor precisou de pouco tempo para deixar sua marca. Aos 13 minutos da etapa final, o suíço acertou um chute seco, de primeira, para ampliar o marcador. No último lance do jogo, já nos acréscimos, ele aproveitou uma falha grotesca do lateral Tsimikas e do goleiro Mamardashvili. O recuo do grego saiu errado, e o atacante ganhou a frente do arqueiro georgiano para empurrar a bola para as redes, garantindo seu segundo gol e fechando o placar.

O jogo começou com Rafael Leão abrindo o marcador para os italianos, mas Szoboszlai respondeu com um golaço, deixando tudo igual ainda no primeiro tempo. Na volta do intervalo, o Milan voltou em alta rotação e fez 3 a 1, com um belo gol de Loftus-Cheek e o primeiro tento de Okafor. O Liverpool diminuiu nos acréscimos com um gol de cabeça de Gakpo, mas não conseguiu evitar a derrota.

Além do espetáculo em campo, a partida ficou marcada por diversas homenagens a Diogo Jota, que morreu no dia 3 de julho em um acidente automobilístico ao lado do irmão André Silva. O Liverpool utilizou um patch especial na camisa, e um mosaico com coroa de flores foi exibido diante da torcida dos Reds pelo ídolo Kenny Dalglish. No minuto 20, uma salva de palmas emocionou o estádio, e Rafael Leão dedicou sua comemoração alusiva ao número do atleta.