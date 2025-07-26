Senadores começam a chegar aos EUA para negociar tarifaço

Agenda do grupo começa na manhã de segunda-feira, 28), quando congressistas têm reuniões na Embaixada do Brasil em Washington - Foto: Jim Watson/AFP

Para tentar negociar as tarifas impostas ao Brasil, a comitiva de senadores começou a chegar aos Estados Unidos neste fim de semana. Seis congressistas já haviam desembarcado em solo norte-americano, até a tarde deste sábado, 26, e se preparam para a agenda de negociações.

Cinco senadores que fazem parte da comitiva já estão em Washington D.C. São eles: Nelsinho Trad (PSD-MS), Tereza Cristina (PP-MS), Astronauta Marcos Pontes (PL-SP), Esperidião Amin (PP-SC) e Fernando Farias (MDB-AL). O senador Carlos Viana (Podemos-MG) está nos EUA e deve se juntar ao grupo neste domingo, 27.

Ainda faltam embarcar os senadores Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo no Senado, e Rogério Carvalho (PT-SE).

A agenda do grupo começa na manhã da próxima segunda-feira, 28, quando os congressistas têm reuniões na Embaixada do Brasil em Washington. Durante a tarde, o grupo vai à sede da U.S. Chamber of Commerce, quando se encontram com lideranças empresariais e representantes do Brazil-U.S. Business Council.

A missão é organizada pelo presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, Nelsinho Trad (PSD-MS), e foi aprovada por unanimidade pelo Plenário da Casa. O grupo conta com a participação de parlamentares de diferentes partidos, indo desde o PT (Partido dos Trabalhadores) ao PL (Partido Liberal).



Os senadores que estão nos EUA tentam reverter, ou pelo menos adiar, a aplicação das tarifas anunciadas por Donald Trump. No início do mês, o chefe da Casa Branca anunciou tarifa de 50% sobre as exportações brasileiras a partir de 1º de agosto e relacionou a medida à ação penal em que o ex-presidente Jair Bolsonaro é réu.