CRIME

PMs e guarda municipal são presos por estuprar indígena em delegacia

Outros dois PMs também tiveram a prisão decretada, mas ainda não foram localizados

Por Redação

26/07/2025 - 21:59 h
Três policiais militares e um guarda municipal foram presos neste sábado, 25, acusados de estuprar uma mulher indígena da etnia Kokama, de 29 anos, entre novembro de 2022 e agosto de 2023. Os crimes aconteceram na delegacia de Santo Antônio do Içá, no interior do Amazonas, onde a vítima estava sob custódia.

Segundo o Ministério Público do Amazonas (MPAM), outros dois PMs também tiveram a prisão decretada, mas ainda não foram localizados.

Abusos

Os abusos teriam ocorrido durante as noites e, por diversas vezes, em grupo. A mulher estava presa com o filho recém-nascido, que presenciou os atos.

A denúncia afirma que a vítima foi mantida em condições degradantes e sofreu:

  • tortura
  • abusos físicos
  • morais e sexuais sem qualquer tipo de assistência.

Ela só conseguiu relatar o que aconteceu após ser transferida para o presídio feminino de Manaus, nove meses depois da prisão.

A investigação aponta ainda que, mesmo após a transferência, parte dos envolvidos tentou intimidar a família da vítima, indo até a casa da mãe dela. O processo tramita em segredo de Justiça.

Mandados

Os mandados de prisão foram autorizados pelo juiz Édson Rosas após pedido do MP, que também solicitou o afastamento dos acusados das funções públicas e a suspensão do porte de armas. A Polícia Militar afirmou colaborar com as investigações e informou que os envolvidos estão afastados do serviço de rua.

A indígena havia sido presa inicialmente por conta de um mandado de prisão relacionado a um homicídio em Manaus. Como não havia cela feminina na delegacia, foi colocada junto a presos homens, o que deu início aos abusos. O caso está sendo tratado como estupro de vulnerável, estupro qualificado e tortura.

x