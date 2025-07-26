DEMOCRATIZAÇÃO
Saiba como garantir internet gratuita via satélite da Starlink
Conexão vai ser gratuita, mas é preciso seguir algumas etapas
Com o objetivo de democratizar o acesso à internet, a Starlink, empresa de Elon Musk, disse que vai garantir cobertura emergencial mesmo em áreas sem sinal de operadoras convencionais por intermédio dos satélites próprios de baixa órbita.
É bom lembrar que a conexão vai ser gratuita, porém para garantir o acesso, vai ser necessário seguir algumas etapas:
Verificar a compatibilidade do aparelho
Smartphones mais antigos podem não reconhecer a rede ou necessitar de atualizações específicas para usufruir da tecnologia da Starlink.
Vale ressaltar que modelos mais modernos tendem a ofererecer suporte automático ao serviço. Portanto, é primordial consultar a compatibilidade.
Atualizar o sistema operacional
Para garantir o funcionamento adequado da internet da Starlink, é essencial manter o sistema operacional atualizado, garantindo que as versões mais recentes estejam em funcionamento.
Sendo assim, é necessário consultar nas configurações do telefone se há atualizações de software disponíveis.
Ativar o acesso a redes emergenciais
Caso todas as informações anteriores estejam de acordo, será necessário ativar a funcionalidade de conexão automática para redes emergenciais.
Para isso, é preciso acessar a opção “Conexões” ou “Redes móveis” nas configurações do telefone e habilitar a função manualmente. Desta forma, o celular se conectará automaticamente neste tipo de rede em áreas sem sinal.
O dispositivo exibirá a identificação ‘T-Mobile SpaceX’ na tela e, após a conexão, permitirá apenas o envio e recebimento de mensagens de texto, o compartilhamento de localização e o acesso a serviços de emergência.
Contudo, há expectativas de que o serviço seja expandido para incluir chamadas de voz e navegação na internet no futuro.
Celulares que terão acesso à tecnologia da Starlink
Conforme citado anteriormente, a conexão de internet gratuita da Starlink será restrita a celulares compatíveis, priorizando modelos mais modernos.
Neste caso, com as atualizações devidamente instaladas, estes são os aparelhos que terão acesso à rede da empresa:
Samsung
Galaxy A14 até A54
Galaxy S21 até S25
Z Flip 3 até Z Flip 6
Motorola
Razr e Razr Plus (2024)
Moto Edge
Moto G Power 5G
Apple
iPhone 14, 15 e 16
Pixel 9 e derivados
