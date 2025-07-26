Menu
DEMOCRATIZAÇÃO

Saiba como garantir internet gratuita via satélite da Starlink

Conexão vai ser gratuita, mas é preciso seguir algumas etapas

Por Redação

26/07/2025 - 14:50 h | Atualizada em 26/07/2025 - 15:01
Para garantir funcionamento adequado da internet da Starlink, é essencial manter sistema operacional atualizado
-

Com o objetivo de democratizar o acesso à internet, a Starlink, empresa de Elon Musk, disse que vai garantir cobertura emergencial mesmo em áreas sem sinal de operadoras convencionais por intermédio dos satélites próprios de baixa órbita.

É bom lembrar que a conexão vai ser gratuita, porém para garantir o acesso, vai ser necessário seguir algumas etapas:

Verificar a compatibilidade do aparelho

Smartphones mais antigos podem não reconhecer a rede ou necessitar de atualizações específicas para usufruir da tecnologia da Starlink.

Vale ressaltar que modelos mais modernos tendem a ofererecer suporte automático ao serviço. Portanto, é primordial consultar a compatibilidade.



Quais os 53 celulares que poderão se conectar à Starlink gratuitamente?
Veja 15 profissões que devem sumir em 5 anos, segundo o FEM
Waze lança atualização aguardada por motoristas desde a sua criação

Atualizar o sistema operacional

Para garantir o funcionamento adequado da internet da Starlink, é essencial manter o sistema operacional atualizado, garantindo que as versões mais recentes estejam em funcionamento.

Sendo assim, é necessário consultar nas configurações do telefone se há atualizações de software disponíveis.

Ativar o acesso a redes emergenciais

Caso todas as informações anteriores estejam de acordo, será necessário ativar a funcionalidade de conexão automática para redes emergenciais.

Para isso, é preciso acessar a opção “Conexões” ou “Redes móveis” nas configurações do telefone e habilitar a função manualmente. Desta forma, o celular se conectará automaticamente neste tipo de rede em áreas sem sinal.

O dispositivo exibirá a identificação ‘T-Mobile SpaceX’ na tela e, após a conexão, permitirá apenas o envio e recebimento de mensagens de texto, o compartilhamento de localização e o acesso a serviços de emergência.

Contudo, há expectativas de que o serviço seja expandido para incluir chamadas de voz e navegação na internet no futuro.

Celulares que terão acesso à tecnologia da Starlink

Conforme citado anteriormente, a conexão de internet gratuita da Starlink será restrita a celulares compatíveis, priorizando modelos mais modernos.

Neste caso, com as atualizações devidamente instaladas, estes são os aparelhos que terão acesso à rede da empresa:

Samsung

Galaxy A14 até A54

Galaxy S21 até S25

Z Flip 3 até Z Flip 6

Motorola

Razr e Razr Plus (2024)

Moto Edge

Moto G Power 5G

Apple

iPhone 14, 15 e 16

Google

Pixel 9 e derivados

x