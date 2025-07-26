Turista morre após cair de cachoeira de 50 metros na Chapada

A vítima foi identificada como Gustavo Rodrigues Guimarães - Foto: Reprodução / redes sociais

Um turista praticante de highline morreu após cair de uma altura de aproximadamente 50 metros na Cachoeira da Usina, localizada em Alto Paraíso de Goiás, na Chapada dos Veadeiros. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros.

A vítima foi identificada como Gustavo Rodrigues Guimarães. O acidente ocorreu na sexta-feira, 25, enquanto Gustavo realizava a prática do esporte, que consiste em se equilibrar sobre uma fita esticada a grandes alturas. Segundo os bombeiros, amigos da vítima tentaram prestar os primeiros socorros, mas não conseguiram impedir o pior.

Quando as equipes de resgate chegaram ao local, encontraram Gustavo deitado à beira do poço da cachoeira, já sem vida e com sangramento na região da cabeça. A morte foi confirmada no local pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Conhecido e respeitado

Um amigo do atleta que Gustavo era uma figura respeitada na comunidade do highline e sua morte gerou grande comoção entre praticantes da modalidade.

Após a confirmação do óbito, o Corpo de Bombeiros acionou a Polícia Técnico-Científica e o Instituto Médico Legal (IML) para realizar os procedimentos legais de investigação e remoção do corpo.