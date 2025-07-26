Menu
DECLARAÇÃO

Zambelli diz que é exilada e perseguida política no Brasil

Deputada continua ativa nas redes sociais, mesmo após suspensão dos perfis oficiais

Por Redação

26/07/2025 - 19:35 h
Zambelli deixou território brasileiro após ser condenada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 10 anos de prisão
Em um vídeo publicado em perfis alternativos, a deputada federal licenciado Carla Zambelli (PL-SP) disse estar vivendo como “exilada política” no país europeu. Zambelli deixou o território brasileiro após ser condenada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 10 anos de prisão.

A parlamentar licenciada agradeceu ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), neste sábado, 26, por ter defendido que o governo da Itália a acolha.

“Eu queria dizer que hoje acordei com uma notícia muito boa, que é um vídeo do Flávio Bolsonaro falando por mim, pedindo por mim para a Giorgia Meloni, para o Matteo Salvini, que é o vice-primeiro-ministro daqui, pedindo para que me recebessem porque sou uma exilada política, sou uma perseguida política no Brasil”, afirmou.

Zambelli permanece ativa nas redes sociais, mesmo após a suspensão dos perfis oficiais por determinação do Supremo. A parlamentar passou a publicar em uma conta alternativa no Instagram em 13 de junho, 9 dias depois da decisão do ministro Alexandre de Moraes. No perfil, que tem cerca de 11.000 seguidores, a congressista licenciada faz críticas à Corte e comenta sobre a tarifa imposta pelos Estados Unidos a produtos brasileiros.

Zambelli foi condenada em 14 de maio, por unanimidade da 1ª Turma do STF, pelos crimes de falsidade ideológica e invasão de dispositivo informático qualificada. A pena total é de 10 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, além de 200 dias-multa e indenização de R$ 2 milhões por danos morais coletivos.

No último dia 4 de junho, Moraes decretou a prisão da deputada depois de ela anunciar que havia deixado o Brasil. O ministro ainda determinou a inclusão de Zambelli na difusão vermelha da Interpol e bloqueou os passaportes, contas bancárias, investimentos, veículos, imóveis e redes sociais.

x