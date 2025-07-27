Menu
"FRUTAS DO AMOR"

Uva, tangerina, melancia: veja as "frutas do amor" que viralizaram

Morango do amor é a febre do momento no país, influenciadores criam alternativas

Por Redação

27/07/2025 - 14:40 h
Influenciadores criam alternativas ao morango do amor
Influenciadores criam alternativas ao morango do amor -

Não se fala em outra coisa, o morango do amor virou a febre do momento no Brasil. A fruta coberta por uma camada de brigadeiro branco e por uma fina cama de açúcar caramelizado, é a sensação no país nos últimos dias.

A busca pelo doce cresceu 1333% em relação ao mesmo período do ano anterior, de acordo com o levantamento do Google. Para embarcar no sucesso da receita, alternativas ao doce estão sendo criadas, principalmente utilizando outras frutas, como reportado pela CNN Brasil.

Outras frutas do amor

O influenciador digital Matheus Camargo, por exemplo, optou por experimentar novas versões do morango do amor. Em uma das receitas, ele utiliza a uva no lugar ao morango. O doce é servido em um palito. Veja:

Ver esta publicação no Instagram

Uma publicação partilhada por Matheus Camargo (@matheus.camargo95)

Já em outra criação, o morango continua no recheio, mas o brigadeiro é feito de maracujá. E passa a ter o apelido de “morangujá do amor”.

Ver esta publicação no Instagram

Uma publicação partilhada por Matheus Camargo (@matheus.camargo95)

Já em outro perfil, a influenciadora Clara ensina os seguidores a fazerem a “mexerica do amor”.

Ver esta publicação no Instagram

Uma publicação partilhada por Clara receitas simples 🍲 (@clara_receitas_simples)

Na receita, o brigadeiro branco leva raspas de mexerica e limão siciliano, além de pasta saborizante de limão. O recheio, conta com um gomo inteiro da fruta. O doce fica com aspecto laranja e com a forma de gomos.

Patrick e outros influenciadores ainda publicaram diversos vídeos com muitas frutas e comidas diferentes: kiwi, banana, melancia, limão, cereja pistache, entre outros, todos "do amor".

Ver esta publicação no Instagram

Uma publicação partilhada por Patrick Santos (@cheffpatricksantos)

A influencer Ananda Vasconcelos contou em um post como fazer a "melancia do amor":

Ver esta publicação no Instagram

Uma publicação partilhada por Ananda Vasconcelos (@anandavasconcelos)

