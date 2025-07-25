Ministro revela estratégia do Brasil para evitar tarifaço de Trump

Ministro da Comunicação, Sidônio Palmeira - Foto: Cássio Moreira | Ag. A TARDE

O ministro da Comunicação, Sidônio Palmeira, afirmou nesta sexta-feira, 25, que o governo brasileiro está disposto a esgotar todas as alternativas de discussão com os Estados Unidos (EUA) para evitar maiores impactos da nova tarifa de 50% sobre as exportações brasileiras enviadas ao país.

“A primeira coisa é o seguinte, é colocar claramente à disposição do governo em negociar [com os EUA]. O governo não vai sair da mesa de negociação, vai estar o tempo todo à disposição para negociar”, disse Sidônio, enfatizando que essa é uma das estratégias adotadas pelo país.

Nesta tarde, Sidônio participa do evento “Café com ministro”, que acontece na Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB), localizada no bairro do Stiep, em Salvador.

Nesse sentido, os senadores viajaram hoje para Washington, capital do país norte-americano, na tentativa de mitigar a crise diplomática entre os países. As atividades começam na segunda-feira, 28, e seguem até quarta, 30, dois dias antes de começar a vigorar o tarifaço.

Sidônio diz acreditar que “tudo pode acontecer” a partir da próxima sexta-feira, 1º, e menciona as outras nações que podem ser afetadas com a medida econômica.

“Tem a possibilidade de vir para a Europa e México também, tem a possibilidade de taxação lá também em 1º de agosto”, afirmou o ministro.

Mudança de rota

Sidônio Palmeira ainda explicou como se deu o processo de mudança na linha de comunicação do governo Lula (PT) com a sua chegada ao Planalto, em janeiro deste ano. Segundo o ministro, o primeiro passo foi uma 'análise médica' para entender os problemas.

Sidônio pontuou que a etapa seguinte foi a elaboração de um diagnóstico do problema no setor. "Comecei fazendo uma 'análise médica', precisava ter o conhecimento geral. A primeira coisa que você tem que fazer em comunicação é conhecer. Foi a primeira fase, aí veio o diagnótico para depois as intervenções para que a gente possa fazer as mudanças necessárias", afirmou o ministro, que reforçou a necessidade de entender o que o governo está fazendo para montar um plano de divulgação.

"A gente precisa ter essa noção geral de tudo que o governo está fazendo", pontuou o ministro, que sucedeu Paulo Pimenta (PT-RS) no governo Lula.

Campanhas de comunicação

O ministro ainda criticou a onda de desinformação no Brasil e citou a campanha de vacinação, propagada pelo Ministério da Saúde,

“Isso é um questionamento à ciência. É por isso que a gente está tentando voltar aqui o vacinal para o Brasil voltar a crescer o percentual de vacinação, pois muita gente deixou de tomar vacina pela desinformação”, disse.

Entenda tarifa de 50% imposta ao Brasil

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quarta-feira, 9, uma tarifa de 50% sobre os produtos importados do Brasil.

A medida surge como uma forma de retaliação ao país devido ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), réu na trama dos atos golpistas, no Supremo Tribunal Federal (STF).

“A forma como o Brasil tem tratado o ex-presidente Bolsonaro, um líder altamente respeitado em todo o mundo durante seu mandato, inclusive pelos Estados Unidos, é uma vergonha internacional”, inicia o texto de Trump.

A nova taxação foi anunciada por meio de uma carta endereçada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A cobrança entra em vigor a partir do dia 1º de agosto.