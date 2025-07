ABAP-BA recebe Sidônio Palmeira para debater comunicação e publicidade

O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social do Brasil - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Espaço de Articulação Coletiva do Ecossistema Publicitário, receberá, no próximo dia 25 de julho, o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social do Brasil, Sidônio Palmeira, para a palestra “Café com o Ministro”.

É o primeiro evento público após a posse da nova gestão (2025–2027) da Associação Brasileira de Agências de Publicidade (ABAP-BA). Exclusiva para convidados, a palestra será realizada às 16h, no auditório da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB), no Stiep.



Palmeira é baiano, publicitário, já atuou como presidente da Associação Brasileira de Agências de Publicidade (Abap) e foi presidente do Sindicato das Agências de Propaganda da Bahia, além de ter liderado o trabalho de campanha de 2022, que elegeu Lula para seu terceiro mandato.

A presença do ministro visa reforçar o propósito da ABAP-BA – que agora se apresenta como um “Espaço de Articulação Coletiva do Ecossistema Publicitário” – de estabelecer conexões institucionais relevantes e promover debates de alto nível que contribuam para o desenvolvimento da comunicação na Bahia e no Brasil.

A iniciativa marca, simbolicamente, o início do novo ciclo da entidade, que passou a contar com a presidência de Laura Passos, da EngenhoNovo, segunda mulher a assumir o cargo na ABAP-BA após mais de 25 anos. Para a gestão, Laura conta com Michele Estevez, da Propeg, e Paula Carvalho, da Morya, na diretoria.

“Estou honrada em abrir esse novo ciclo da ABAP-BA convidando o ministro Sidônio Palmeira, uma figura baiana que representa uma importante conexão entre a publicidade e a comunicação pública. Este primeiro evento representa o início de uma agenda que busca ampliar vozes, promover reflexões estratégicas e fortalecer o ecossistema publicitário da Bahia. Portanto, estamos muito felizes em compartilhar esse momento com parceiros e profissionais que acreditam na força da ABAP-BA”, celebra Laura Passos.