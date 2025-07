Homem mata esposa com golpes de machado na cabeça após discussão

O corpo de Kelly foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT), onde será periciado - Foto: Reprodução

Uma mulher de 35 anos foi brutalmente assassinada pelo companheiro na manhã desta quarta-feira, 16, na localidade de Barra do Pojuca, no município de Camaçari, Região Metropolitana de Salvador. A vítima foi identificada como Kelly Silva Jesus.

De acordo com a Polícia Civil, o autor do crime é Jean Carlos, que teria atacado a companheira com golpes de machado após uma discussão. Informações preliminares apontam que Kelly havia decidido encerrar o relacionamento, decisão que o agressor não aceitava. Eles tinham dois filhos e 11 anos de relacionamento.

Logo após o crime, Jean Carlos se apresentou à polícia e confessou o assassinato. Ele está preso e deve responder por feminicídio.

A Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) está à frente das investigações. O corpo de Kelly foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT), onde será periciado.

Violência doméstica

O caso reacende o alerta sobre a violência doméstica e os altos índices de feminicídio no estado. Apenas nos primeiros meses de 2025, a Bahia já registra dezenas de casos semelhantes, a maioria cometidos por companheiros que não aceitam o fim de relações afetivas.