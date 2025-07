Fazenda baiana é vendida por mais de R$ 140 milhões em mega negociação

Área total tem mais de 17 mil hectares - Foto: Divulgação

O setor mais promissor do país, realizou uma venda milionária na Bahia. A Fazenda Preferência, foi vendida por R$ 141,4 milhões (R$ 11.390,74 por hectare útil), o anúncio foi feito pelo BrasilAgro (AGRO3), empresa do setor do agronegócio.

Segundo informações do comunicado enviado ao Mercado, o pagamento foi feito em parte à vista, com R$ 2 milhões de entrada, e R$ 40 milhões até 31 de julho de 2025. Já o restante das seis parcelas, serão pagas de forma anual, com prazo médio (duração) de 2,7 anos.

Localização e produção da fazenda

Com 17.799 hectares de área total, a Fazenda Preferência está localizada no município de Baianópolis, no oeste baiano. Do total da área, 12.413 hectares são considerados úteis. A propriedade realiza projetos destinados ao cultivo de grãos e à pecuária. No momento, cerca de mil hectares são direcionados ao cultivo de feijão.

Investimento

Em divisão por hectare, a transação financeira custou o equivalente a R$ 11,3 mil. A fazenda foi comprada pela BrasilAgro em 2008 por R$ 10,7 milhões. Desde então, segundo o grupo de agronegócio, R$ 23,9 milhões foram investidos no seu desenvolvimento.

Já na análise contábil registrada nos livros da companhia, o valoré de R$ 34,7 milhões, considerando aquisição e investimentos líquidos de depreciação e a Taxa Interna de Retorno (TIR) estimada é de 9,3% ao ano.

Por ter grande parte de sua área destinada à pecuária, o valor da venda foi atrelado à arroba do boi gordo, e foi equivalente a 452.342 arrobas (36,44 arrobas por hectare útil). O valor das parcelas será calculado na data do pagamento com base na cotação da arroba na praça de Barretos (SP).

Segundo relatório da Scot Consultoria, o preço mínimo garantido foi de R$ 309,50 por arroba e a variação positiva aconteceu a partir deste valor, como apontado no comunicado.

BrasilAgro

A empresa no setor do agronegócio, realiza investimentos em infraestrutura e tecnologia e seu portfólio de produtos é composto principalmente pelos seguintes produtos:

Cana-de-açúcar;

Soja;

Pecuária;

Milho;

Algodão

Desde o início das operações em 2006, a empresa já adquiriu um total de 12 propriedades rurais, destas, quatro já foram vendidas. Nos últimos cinco anos, a BrasilAgro já negociou mais de R$ 2 bilhões em vendas de fazendas, o que representa uma média de R$ 400 milhões por ano em transações imobiliárias.

A Brasilagro foi a primeira empresa de produção agrícola a abrir o capital no Novo Mercado da B3. Foi ainda a primeira empresa brasileira do agronegócio a listar American Depositary Receipts (ADRs) na Bolsa de Nova Iorque.