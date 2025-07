Sete criminosos são presos em operação com R$25 mil e celulares

Cerca de R$ 25 mil, além de aparelhos celulares, foram apreendidos com os criminosos no ES - Foto: Divulgação | MPBA

Uma operação deflagrada pelos Ministérios Públicos dos estados da Bahia (MPBA) e do Espírito Santo (MPES), por meio dos seus Grupos de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco Sul do MPBA e Gaeco do MPES), nesta quarta-feira, 16, prendeu sete criminosos integrantes da facção "Primeiro Comando de Vitória (PCV)".

Durante as diligências, duas prisões ocorreram em Porto Seguro, sendo um deles foragido do sistema prisional. Os outros cinco homens foram presos no Espírito Santo. Atuam ainda na operação a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, Força- Tarefa da Polícia Federal em Porto Seguro, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar de Minas Gerais e do Espírito Santo.

Mandados de busca e apreensão também foram cumpridos pela operação na Bahia, no Espírito Santo e em Minas Gerais. Cerca de R$ 25 mil, além de aparelhos celulares, foram apreendidos com os criminosos no ES. Esta é a segunda fase da operação, que decorre de investigação instaurada pelo MPES com o objetivo de identificar as ações delituosas de integrantes da facção criminosa autointitulada "Primeiro Comando de Vitória (PCV)". Eles estariam agindo no município de Serra (ES), de forma organizada e contínua, planejando e executando crimes, em especial o tráfico de entorpecentes.

As atividades de buscas e apreensões de objetos, prisões e conduções dos investigados tiveram a participação de integrantes dos Gaecos do MPBA e MPES, SSP/BA, Polícia Civil da Bahia, Força-tarefa da PF em Porto Seguro, PRF, Assessoria Militar do Gaeco do Espírito Santo, PMs de Minas Gerais e do Espírito Santo, Grupo de Combate às Organizações Criminosas da Polícia Civil e da Polícia Militar do Gaeco de Minas Gerais (GCOC BH/GAECO), Batalhão de Choque da PMMG, Comando de Policiamento Regional do Extremo Sul (CPR-ES/PMBA) e Companhia Independente de Policiamento Tático do Extremo Sul (CIPT-ES/PMBA).