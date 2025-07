Lamborghini de 'Nanan' vai a leilão após operação contra rifas ilegais

Participam da operação cerca de 300 policiais civis, com o apoio do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC) - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um carro de luxo apreendido em uma grande operação contra rifas ilegais será leiloado ainda este mês. A Lamborghini, avaliada em R$ 4,4 milhões, foi confiscada durante a "Operação Falsas Promessas", deflagrada na Bahia para desmantelar uma rede criminosa que movimentava milhões por meio de sorteios fraudulentos nas redes sociais.

Lamborghini, avaliada em R$ 4,4 milhões | Foto: Reprodução / Sampaio Leilões

Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, o veículo será leiloado no dia 22 de julho, com lances iniciais a partir de R$ 3,05 milhões. A venda será conduzida pela plataforma Sampaio Leilões e os recursos arrecadados serão destinados ao Fundo Penitenciário Nacional (Funpen), conforme informou a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos (Senad).

Esquema milionário

A investigação revelou um esquema complexo que envolvia influenciadores digitais, empresários e policiais militares. Ao todo, 37 pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA), sob acusações de formação de organização criminosa, lavagem de dinheiro e promoção de jogos de azar. As rifas, amplamente divulgadas em perfis de redes sociais, teriam resultados manipulados para favorecer os próprios integrantes do grupo.

Entre os nomes citados na denúncia estão o policial militar Lázaro Andrade, conhecido como “Alexandre Tchaca”; o rifeiro José Roberto Nascimento dos Santos, o “Nanan”; os influenciadores Franklin Reis e Ramhon Dias de Jesus Vaz; e Josemário Aparecido Santos Lins. A esposa de “Nanan” também foi incluída no processo.

Organização criminosa em múltiplos núcleos

De acordo com o MP, a quadrilha operava em núcleos interligados, cada um com uma função específica dentro do esquema. O perfil "Nanan Premiações", por exemplo, era usado como vitrine para atrair participantes aos sorteios ilegais, que movimentaram cerca de R$ 700 milhões, bloqueados durante a operação.

A ação conjunta que culminou nas prisões e apreensões foi coordenada por forças estaduais e federais, com foco em interromper a atuação do grupo nas plataformas digitais e coibir o uso da internet como canal para crimes financeiros.