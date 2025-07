Saiba quem é o ex-prefeito e delegado alvo da Operação Sangue Oculto

Gilmar Pereira Nogueira, conhecido politicamente como "Tingão" - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Gilmar Pereira Nogueira, delegado da Polícia Civil da Bahia e ex-prefeito de Itatim, está sendo investigado por suspeita de envolvimento em uma ação policial que resultou na morte de oito pessoas em julho de 2023. A apuração ocorre no âmbito da Operação Sangue Oculto, conduzida pelo Ministério Público estadual, e teve uma nova fase deflagrada na sexta-feira, 11.

Com 52 anos e natural de Santa Terezinha, município vizinho a Itatim, Gilmar, conhecido politicamente como "Tingão", foi prefeito da cidade por dois mandatos consecutivos, entre 2013 e 2020, eleito pelo Partido Social Democrático (PSD). Nas eleições de 2012 e 2016, declarou bens avaliados em R$ 261 mil e R$ 407 mil, respectivamente.

A segunda fase da operação cumpriu mandados de busca e apreensão em dois endereços ligados ao delegado, nas cidades de Itatim e Itaberaba. Foram recolhidos celular e outros dispositivos eletrônicos, que serão periciados. A ação envolveu equipes do Grupo de Atuação Especial Operacional de Segurança Pública (Geosp), do Gaeco (Combate às Organizações Criminosas), da Força Correicional da SSP-BA e da Corregedoria da Polícia Civil.

Nas redes sociais, o delegado se pronunciou publicamente sobre a investigação. Em vídeo publicado em seu perfil, afirmou: “Não há o que temer quando temos responsabilidade e consciência acerca de nossa função. Sou delegado de polícia e o crime é meu alvo, doa a quem doer.”

A investigação apura o papel de Gilmar na idealização, planejamento e possível execução da operação policial ocorrida no dia 30 de julho de 2023, no Morro do Tigre, zona rural de Itatim. Na ocasião, policiais da Rondesp Chapada mataram oito pessoas — entre as vítimas, estavam três adolescentes, sendo a mais nova com apenas 13 anos.