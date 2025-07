Facções perdem terreno: PM remove bloqueios em Vera Cruz e Itaparica

Ação ocorreu durante patrulhamento intensificado na região - Foto: Divulgação / Polícia Militar

A Polícia Militar voltou a agir contra estruturas usadas por facções criminosas na Região Metropolitana de Salvador. Na manhã deste sábado, 12, equipes do 23º Batalhão removeram obstáculos instalados em quatro ruas da localidade de Marcelino, em Itaparica, município de Vera Cruz. Os bloqueios, que impediam o tráfego de veículos, também poderiam servir como esconderijo para ações ilícitas.

Barricadas montadas por criminosos | Foto: Divulgação / Polícia Militar

A ação ocorreu durante patrulhamento intensificado na região. Ao identificarem as vias fechadas, os policiais iniciaram prontamente a retirada e demolição das estruturas. Com isso, a circulação foi normalizada.

A operação deste sábado se soma a uma ofensiva maior contra o crime organizado na área. Na quinta-feira, 10, dez outras barricadas foram destruídas em Vera Cruz e Itaparica durante a Operação Circuito Fechado, mobilizada pela Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA) em conjunto com a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO-BA) e as polícias Militar, Civil e Federal.

Operação deste sábado se soma a uma ofensiva maior contra o crime organizado na área | Foto: Divulgação / Polícia Militar

Além da remoção dos bloqueios, a força-tarefa apreendeu quatro motocicletas com restrição de roubo e equipamentos de internet utilizados por facções. As ações têm como alvo organizações envolvidas com homicídios, tráfico de drogas e armas, lavagem de dinheiro, roubos e aliciamento de menores.