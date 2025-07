Além do queijinho! Saiba lista de proibições no metrô da Bahia

Repercussão nas redes foi imediata, com opiniões divididas - Foto: Reprodução/CCR Metrrô

Um vídeo que mostra um homem vendendo espetinhos de queijo coalho assado dentro de um dos trens do sistema metroviário de Salvador vem viralizando nas redes sociais desde a madrugada da última quarta-feira, 10. As imagens, gravadas por passageiros, mostram o vendedor improvisando um braseiro com carvão em um recipiente portátil, assando os queijos na hora, enquanto usuários do transporte consomem o produto.

Em meio ao espanto e curiosidade, ouve-se no vídeo um passageiro dizendo: "Só na Bahia que você vê isso!"

A repercussão nas redes foi imediata, com opiniões divididas. Muitos usuários saíram em defesa do ambulante, exaltando sua atitude como um ato de trabalho digno. "Adorei essa atitude! Vá com força, amigo", comentou uma internauta. Outro escreveu: "Deixa nosso povo trabalhar, é só ter atenção para não queimar alguém". Teve ainda quem reagisse com humor e regionalismo: "Só na Bahia, amo".

Por outro lado, muitas críticas também surgiram, principalmente pela preocupação com a segurança no interior do trem, um ambiente fechado e com circulação intensa de pessoas. "Queijinho é uma delícia e o rapaz está trabalhando, mas não podemos esquecer que o local é fechado e o material é inflamável. O risco é enorme", alertou uma usuária. Outro acrescentou: "Está todo mundo achando lindo, bonito, até acontecer uma tragédia". Um terceiro foi mais direto: "É inacreditável o nível de falta de noção! Um monte de coisa errada acontecendo nesse metrô. Leis sendo descaradamente ignoradas. E o pior: não é por falta de segurança, é gente mal-educada."

O que diz o regulamento

A CCR Metrô Bahia, responsável pela administração do sistema metroviário de Salvador, informou que a prática registrada no vídeo fere diretamente normas do Regulamento de Transporte, Tráfego e Segurança da concessionária, estabelecido pelo Decreto Estadual 15.197 de 9 de junho de 2014.

De acordo com o manual de boas práticas, é proibido comercializar ou distribuir mercadorias sem prévia autorização, além de transportar materiais inflamáveis, como o carvão utilizado para assar os espetinhos. O documento também lista uma série de outras condutas vedadas no interior de trens, estações e terminais.

Confira o que não é permitido nas estações, trens e terminais

Baseado no Regulamento de Transporte, Tráfego e Segurança da CCR Metrô Bahia (Decreto Estadual 15.197 de 9 de junho de 2014):