Adolescente desvia mais de R$ 5 mil da avó para jogar na internet

Jogo Roblox - Foto: Reprodução Reblox

Uma neta de 16 anos desviou R$ 5.600 da conta bancária do avô para adquirir moedas virtuais no jogo Roblox, na cidade de Feira de Santana, na Bahia. segunda maior cidade da Bahia, e foi registrado na 2ª Delegacia Territorial.

De acordo com a delegada Ludmilla Vilas Boas e Santos, responsável pela investigação, a jovem tinha acesso às transações financeiras do avô, residente no bairro Mangabeira, e aproveitou para realizar duas transferências, feitas nos dias 20 e 28 de junho.

O valor foi enviado para a conta de um jovem de Minas Gerais, que a garota conheceu online por meio do jogo, que permite interação entre usuários e compras de itens virtuais. O idoso só notou que o dinheiro havia sumido ao tentar pagar uma prestação da casa que havia adquirido. Desconfiado de fraude, ele procurou a polícia.

“A princípio, ele acreditava ter sido vítima de um golpe, mas rastreamos as transferências e descobrimos que ela mandou o dinheiro para esse amigo virtual. Em seguida, ele converteu o valor em moedas do jogo, usadas para comprar personagens, roupas e outros itens virtuais”, detalhou a delegada em entrevista à TV Bahia.

Confissão

Levadas à delegacia pela mãe, a adolescente negou inicialmente ter feito os envios, mas acabou confessando ao ser confrontada com as provas reunidas pela investigação.

O caso foi encaminhado para a Delegacia do Adolescente Infrator (DAI) e para o Ministério Público da Bahia (MP-BA).