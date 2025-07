Policial civil é alvo de investigação por morte de oito pessoas na BA

Diligências foram cumpridas em endereços residencial e profissional do policial investigado - Foto: Flávia Vieira | SSP

Durante a segunda fase da operação ‘Sangue Oculto’, deflagrada nesta sexta-feira, 11, agentes da segurança pública cumpriram dois mandados de busca e apreensão nas cidade de Itatim e Itaberaba, na Chapada Dimantina.

Os mandados foram cumpridos por agentes dos grupos de Atuação Especial Operacional de Segurança Pública (Geosp) e de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), juntamente com a Força Correicional Especial Integrada da Corregedoria-Geral da Secretaria da Segurança Pública (Force) e com a Corregedoria da Polícia Civil.

As diligências foram cumpridas em endereços residencial e profissional do policial investigado, tendo sido apreendidos aparelho celular e dispositivos eletrônicos, que serão devidamente analisados durante a investigação.

A ação é um desdobramento da primeira fase da “Sangue Oculto”, deflagrada em 07 de junho de 2024, e que tem por objeto a apuração das circunstâncias da morte de oito pessoas (duas mulheres e seis homens, sendo três adolescentes, a mais nova com 13 anos de idade). As mortes ocorreram após uma operação feita por policiais militares da Rondesp Chapada no Morro do Tigre, no Município de Itatim, no dia 30 de julho de 2023.

Após elementos de prova colhidos na primeira fase da operação, a investigação conduzida pelo Ministério Público (MP-BA), através do Geosp, identificou a possível participação direta do integrante da Polícia Civil na idealização, planejamento e execução da ação policial.