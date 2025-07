Pai e filho morrem afogados após mergulho em praia turística na Bahia

O acidente ocorreu no fim da tarde de terça-feira, 8 - Foto: Reprodução arquivo pessoal

Um homem de 44 anos e seu filho adolescente, de 17, morreram após se afogarem enquanto nadavam na praia do Lugar Comum, em Nova Viçosa, cidade turística localizada no extremo sul da Bahia.

De acordo com informações da Polícia Civil, as vítimas eram naturais de São Paulo (SP) e estavam na região a passeio, hospedadas na casa de um parente. Os dois foram identificados como:

Ailton Inácio Pereira, de 44 anos

Gustavo Inácio dos Santos, de 17 anos

O acidente ocorreu no fim da tarde de terça-feira, 8, e as operações de resgate começaram na manhã de quarta-feira, 9. As buscas, que duraram dois dias e foram concluídas nesta quinta-feira, 10.

Corpos localizados

O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBM-BA) encontrou primeiro o corpo do pai, poucas horas após o início das buscas. Já o corpo do jovem só foi localizado no dia seguinte.

O registro do caso foi feito na delegacia local, que também emitiu as guias para realização da perícia e remoção dos corpos. Ambos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Teixeira de Freitas. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre velório e enterro.