De homicídios ao tráfico: veja quem são os criminosos mais procurados da Bahia

Há 14 anos, no dia 2 de junho de 2011, a Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP/ BA) divulgava, pela primeira vez, os nomes dos 50 criminosos mais procurados pelas polícias baianas. A publicação foi feita através do 'Baralho do Crime', uma ferramenta que, além da identificação dos suspeitos, traz o apelido e/ou vulgo, o crime pelo o qual é procurado e também a área de atuação.

De lá para cá, os agentes da segurança pública do estado já localizaram 463 criminosos, oito desses somente nos primeiros seis meses de 2025.

Atualmente, 52 constam no cadastro do órgão e, dentre estes, oito lideram o ranking dos mais procurados e encabeçam a lista que é subdividida entre os quatro naipes do baralho de cartas. Espadas, Paus, Copas e Ouros.

Ás de Espadas

Márcio dos Passos de Jesus, o Galinha Preta, é o Ás de Espadas e foi incluído na ferramenta, em dezembro de 2020. Integrante de uma facção criminosa que atua em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador, ele é procurado por homicídios.



Galinha Preta é investigado por homicídio em Simões Filho | Foto: Reprodução SSP-BA

Rei de Espadas

O Rei de Espadas é Sandro Santos Queiroz, conhecido como Real ou Doideira. Procurado por tráfico de drogas, porte ilegal de armas e associação para o tráfico, com atuação em Jequié, no sudoeste do estado, ele foi inserido no ´Baralho do Crime' em abril último, na primeira atualização do catálogo em 2025. Há informações de que ele também esta envolvido em homicídios.

Doideira é apontado como líder do tráfico de drogas da facção Comando Vermelho (CV), na cidade, que fica a 365 Km de Salvador, e é um antigo alvo das autoridades.

Em dezembro de 2022, segundo informações no site do disque denúncia da SSP-BA, o suspeito foi alvo da Operação 'Moeda Real' deflagrada por agentes da segurança pública da Bahia e do Mato Grosso.

Real ou Doideira é procurado por envolvimento com o tráfico de drogas em Jequié | Foto: Reprodução SSP-BA

Na ocasião, ele foi preso por força de mandado de prisão, em um prédio de alto padrão, no bairro Duque de Caxias, em Cuiabá. Com Doideira foram apreendidos R$ 16,5 mil reais e U$ 100 dólares, além de dois veículos.

Ás de Copas

Já Sidmar Soares dos Santos, o Bolota, é o Ás de Copas. Investigado pelos crimes de porte ilegal de armas, tráfico de drogas, formação de quadrilha e homicídios, ele intregra a lista desde junho de 2019 e age em cidades da região sul do estado, como Itabuna e Porto Seguro.

Velho conhecido das autoridades, quando foi detido em 2010, em Porto Seguro, aos 26 anos, ele já era acusado de participar de mais de dez homicídios. À época, Bolota estava na companhia dos comprasas, Áureo Santos da Silva, 29, e Elisson Simões Leal, 25.

A polícia apurou que o trio tentava implantar pontos de tráfico de drogas em Itabuna. Após a prisão, o atual Ás de Copas foi encaminhado ao Conjunto Penal de Itabuna.

Bolota é investigado por porte ilegal de arma e tráfico de drogas no sul da Bahia | Foto: Reprodução SSP-BA

Apontado como um bandido de alta periculosidade, Sidmar é investigado por tráfico de drogas, de armas e homicídios. De acordo com informações da forças de segurança do Rio de Janeiro, em 12 de maio de 2023, Bolota participou do ataque à agência da Caixa Econômica Federal do Cocotá, na Ilha do Governador.

No dia 16 do mesmo mês, policiais civis e militares realizaram uma operação no Complexo da Penha, na capital fluminense, para localizá-lo. Em vão.

Rei de Copas

Quem figura no 'Baralho do Crime' da SSP como o Rei de Copas é Anderson Souza de Jesus, mais conhecido como Buel, mas, que também atende pelos vulgos de Cris ou Esquerdinha.

Suspeito de ser o principal fornecedor de armas para membros do Comando Vermelho (CV) que atuam em bairros de Salvador e da RMS, Buel faz parte da lista dos mais procurados da SSP, desde agosto de 2024. Ele tem envolvimento com o tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Buel é procurado por envolvimento com o tráfico de drogas em Salvador e RMS | Foto: Reprodução SSP-BA

Embora conste nos dados do 'Baralho do Crime' que ele é procurado pela polícia por suspeita de envolvimento com a comercialização de drogas ilícitas, Anderson também é apontado como mandante de vários homicídios.

As forças policiais do Rio de Janeiro trabalham em parceria com a SSP-BA para tentar localizá-lo, já que há suspeita de que ele permaneça escondido em alguma comunidade do estado fluminense.

Ás de Ouros

Suspeito de ser o mandante e mentor intelectual da morte da ialorixá e líder do Quilombolo Pitanga de Palmares, Maria Bernadete Pacífico, mais conhecida como Mãe Bernadete, Marilio dos Santos, o Maquinista ou Gordo, está no 'Baralho do Crime' como Ás de Ouros, desde abril de 2024. O crime aconteceu em 17 de agosto de 2023, em Simões Filho.

Maquinista é apontado como mandante da morte de Mãe Bernadete, líder quilombola | Foto: Reprodução SSP-BA

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, além de Simões Filho, o homem que é foragido da operação “Tarja Preta”, da Polícia Federal (PF), atua também em São Sebastião do Passé, ambas cidades são da RMS. Maquinista é procurando por homicídio.

Rei de Ouros

O Rei de Ouros, Edson Silva de Santana, o Jegue, também é um velho conhecido das policiais da Bahia.

Investigado por envolvimento com o tráfico de drogas, ele é apontado como liderança da facção Bonde do Maluco (BDM), com atuação em Salvador e em cidades da RMS.

Jegue ocupa a segunda posição mais alta do naipe de Ouros, desde julho de 2024. Esta não é a primeira vez que ele integra o catálogo da SSP. Já havia sido incluído pelo órgão na lista dos criminosos mais porcurados do estado, como Rei de Copas, em agosto de 2021.

Jegue tem atuação no tráfico de drogas em Salvador e RMS | Foto: Reprodução SSP-BA

Em abril de 2018, Jegue foi preso por investigadores do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), em um prédio de luxo, no Morumbi, na capital paulista. Na ocasião, ele estava na companhia de Cléber Santos da Silva, o Keu, que seria seu braço direito no crime e que também foi preso.

Assim como o Jegue, Keu já figurou duas vezes no 'Baralho do Crime'. A primeira vez, em abril de 2017, como Dois de Paus. A última foi em agosto de 2021, como Dama de Copas.

Em março de 2023, ele foi capturado na comunidade de Paraisópolis, também em São Paulo, e foi retirado da relação da SSP. Informações dão conta de que a dupla, além de ser responsável pela distribuição de drogas e armas para os comparsas que agiam na Bahia, também comandava a organização criminosa direto de São Paulo.

Ás de Paus

Também procurado por participação em ações envolvendo a comercialização de drogas, Alan Santos Fonseca, o Junior Pial ou JP, é apontado pela polícia como sendo gerente do tráfico nos bairros de Águas Claras e Valéria, ambas na capital baiana, e nas cidades de Nazaré 'das Farinhas', Saubara e Maragogipe, no Recôncavo Baiano.

Junior Pial é procurado por tráfico de drogas em Salvador e no Recôncavo | Foto: Reprodução SSP-BA

Integrante da fação Katiara - atualmente aliada ao Comando Vermelho (CV) -, ele foi inserido no cadastro do órgão de segurança da Bahia como Ás de Paus, em julho de 2020, meses após deixar o Conjunto Penal de Lauro de Freitas, onde estava custodiado. Junior Pial saiu no dia 20 de abril daquele ano, beneficiado com saída temporária, mas não retornou e, desde então, é considerado foragido.

Ele é comparsa de Adilson Souza Lima, o Roceirinho, criador da katiara e que, atualmente, está preseo no Complexo Penitenciário Lemos Brito, na Mata Escura, em Salvador.

Rei de Paus

Manoaldo Falcão Costa Júnior, o Gordo Paloso, é o Rei de Paus do 'Baralho do Crime'. Ligado à facção Raio A, organização criminosa com conecção com o Comando Vermelho (CV), o homem é suspeito de liderar ações criminosas em Itabuna e outras cidades do sul do estado.

Gorso Paloso é procurado por participação em homicídio e tráfico de drogas, em Itabuna | Foto: Reprodução SSP-BA

Assim como Bolota, ele também participou do ataque à agência da Caixa Econômica Federal do Cocotá, na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, em 12 de maio de 2023. As policiais civis e militares do Rio de Janeiro também fizeram buscas por ele, no dia 16, quanto dias após o crime, durante operação no Complexo da Penha, na capital dos cariocas.

Especialista em Segurança Pública

O professor de processo penal da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e pesquisador em segurança pública e execução penal, Misael França, falou sobre a ferramenta da SSP e sobre as dificuldades encontradas pelos agentes das forças de segurança para localizar esses suspeitos.

De acordo com ele, os obstáculos vão desde o uso de estratégias por parte dos procurados para se manterem livres, até mesmo a ausência de políticas públicas nas comunidades onde esses criminosos costumam se esconder.

"Apesar do investimento público na estratégia de busca, é preciso considerar dois entraves ao seu êxito. Primeiro, a própria sofisticação do delito, que conta com um aparato de proteção aos seus envolvidos, seguindo a lógica das organizações criminosas. Depois, os foragidos, por vezes, ganham cobertura da própria comunidade, seja por medo, seja por empatia. A ausência de políticas públicas em territórios vulnerabilizados favorece o domínio de grupos criminosos que negociam proteção mútua onde se estabelecem", explicou ele.

"A ferramenta expressa bem o perfil sociorracial da categoria perseguida pelo sistema punitivo. O racismo pauta todas as relações sociais no país, por questões históricas, inclusive no espaço público, regido por critérios hierárquicos que põem o interesse da coletividade sobre o individual. Uma sociedade preocupada com o avanço e aprimoramento da criminalidade tende a legitimar qualquer estratégia de prisão de foragidos da Justiça, mesmo em prejuízo da presunção de inocência, que se constitui regra, independente do crime supostamente praticado. Uma possibilidade de se garantir eficácia na investigação, seria investimento maior no tripé prevenção, tecnologia e inteligência policial", concluiu o professor.

A SSP e a Polícia Civil

As informações contidas nessa matéria foram retiradas do site da própria Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia, da Polícia Civil do Mato Grosso e do compilado de matérias veiculadas na internet.

O Portal A TARDE procurou a assessoria de comunicação da SSP-BA e também da Polícia Civil da Bahia para saber mais detalhes sobre os procurados e quais eram as principais dificuldades para capturá-los. No entanto, até a publicação dessa reportagem, não obteve retorno.

A última atualização do 'Baralho do Crime' foi feita nesta quarta-feira, 9. Na ocasião, foram incluídos Matheus Pinheiro dos Santos, o Mahalo, como Dez de Paus, Ariel Luciano Bispo, o Ariel, como Valete de Paus, Ildevan Almeida Rodrigues, o Medina, ocupa a posição de Cinco de Paus, e Weverton de Jesus Pereira, o Kika, é o Quatro de Espadas.

Quem tiver informações sobre o paradeiro dos suspeitos pode ligar para o Dique Denúncia através do número 181. A denúncia é sigilosa. O 'Baralho do Crime' está disponível para consulta pública no site da SSP-BA.