Vulgo "Grude": líder do tráfico em Porto Seguro é capturado em SP

Criminoso é apontado como líder de um grupo criminoso responsável por ações violentas em Porto Seguro, Eunápolis e regiões circunvizinhas. - Foto: Reprodução Polícia Civil

O líder do tráfico em Porto Seguro, Elvis Conceição Silva, conhecido como “Grude”, foi preso nesta quinta-feira, 3, no município de Bauru, em São Paulo, durante uma ação integrada com a polícia judiciária paulista.

O foragido, que estava na carta Quatro de Espadas do Baralho do Crime da Secretaria da Segurança Pública (SSP), é apontado como líder de um grupo criminoso responsável por ações violentas em Porto Seguro, Eunápolis e regiões circunvizinhas.

Além disso, segundo a SSP, ele também é:

acusado de envolvimento em homicídios;

tráfico de drogas;

furtos e roubos;

além do roubo a uma empresa de transporte de valores em março de 2018;

outros crimes contra a vida e o patrimônio no extremo sul baiano

Histórico extenso

O Quatro de Espadas também é apontado como responsável por confrontos armados na região, decorrentes do seu rompimento com o criminoso André Márcio de Jesus, o “Buiú”, quando passou a liderar o grupo rival.

O diretor do Deic, delegado Thomas Galdino, destaca a importância da prisão. “A captura de Elvis Conceição representa um importante avanço no enfrentamento ao crime organizado, bem como na integração da Polícia Civil da Bahia com as de outros estados, para expandir estas prisões para o nível interestadual”, avaliou.

Além do Deic da Bahia, participaram das ações equipes da Divisão de Investigações sobre Entorpecentes (DISE), Divisão de Investigações Gerais (DIG) do Deic e o Grupo de Operações Especiais (GOE), da Polícia Civil de São Paulo.