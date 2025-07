Vídeo: arsenal de armas e munições é apreendido em destino turístico

Na abordagem, foram detidas quatro pessoas - Foto: Divulgação PF

Um grande arsenal de armas e munições foram apreendidos nesta quarta-feira, 2, no Território Indígena de Barra Velha, localizado no município de Porto Seguro, extremo sul da Bahia. A operação aconteceu durante patrulhamento conjunto por equipes da Polícia Federal e da Força Nacional em uma área considerada sensível, devido a conflitos frequentes relacionados a disputas de terra.

Na abordagem, foram detidas quatro pessoas: dois adultos e dois adolescentes. Com o grupo, os agentes encontraram armas de fogo com numeração raspada, centenas de munições de diversos calibres, carregadores de alta capacidade e acessórios táticos.

Entre o material apreendido estão:

1 pistola calibre 9 mm com numeração raspada;

1 pistola calibre .380 com numeração raspada;

198 munições calibre 9 mm;

135 munições calibre .380;

23 munições calibre .44;

27 munições calibre 5.56 deflagradas;

1 munição calibre 12;

1 munição calibre .22;

1 munição calibre .32;

2 carregadores alongados calibre 9 mm (capacidade para 31 disparos cada);

4 carregadores calibre .380;

1 coldre de pistola na cor bege;

1 balaclava camuflada.

Os suspeitos foram levados para a Delegacia da Polícia Federal em Porto Seguro, onde foram autuados e seguem à disposição da Justiça.

Investigações seguem em andamento

A Polícia Federal informou que seguirá investigando para identificar a origem do armamento, possíveis conexões com organizações criminosas e outras circunstâncias relacionadas ao caso.

A operação faz parte de uma força-tarefa que reúne Polícia Federal, Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), Polícia Militar (PM-BA) e Polícia Civil (PC-BA). As ações são coordenadas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, em apoio à Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI), com foco na preservação da ordem pública e na mediação de conflitos em áreas indígenas do extremo sul da Bahia.