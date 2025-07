Exército celebra luta baiana com novo nome no Forte de São Pedro

Comandante da 6ª Região Militar, General de Divisão André Luiz Aguiar Ribeiro - Foto: Divulgação

O Comando da 6ª Região Militar oficializou, a denominação do pátio do Forte de São Pedro (6º DSup) para Pátio 2 de Julho, como forma de homenagear os heróis e heroínas da Independência do Brasil na Bahia, o evento ocorreu na noite de segunda-feira, 30. A fortificação do século 17 foi um dos locais onde se iniciaram as lutas pela expulsão invasores do estado.

A cerimônia ocorrida na segunda-feira foi na verdade um grande evento artístico-cultural, com a apresentação de um show ao vivo com participações de artistas consagrados da música baiana. Claudia Cunha, Gerônimo, Tatau, Felipe Pezzoni, Raysson Lima, Cicinho de Assis, Letícia, Raquel Trombesi, André Macêdo e Catharina Gongaza se reversaram nos vocais para exaltar os principais personagens do 2 de Julho, sob os arranjos da Banda da 6ª Região Militar e da Banda do Colégio Militar de Salvador.

Cerimônia ocorrida na segunda-feira foi na verdade um grande evento artístico-cultural | Foto: Divulgação

De acordo com Comandante da 6ª Região Militar, General de Divisão André Luiz Aguiar Ribeiro, a proposta do evento visou reforçar a importância histórica da luta baiana pela Independência e reconhecer o protagonismo da Bahia no processo de libertação do Brasil do domínio português. “Aqui, no Forte de São Pedro, tiveram início os primeiros movimentos da Independência da Bahia. Este local é, na realidade, o cerne desse movimento. Portanto, o evento busca retratar a importância desse marco histórico e também simbolizar a integração de todo o povo baiano na defesa da boa terra”, afirmou o General.

O coroamento do evento foi a encenação de uma peça teatral por alunos do Colégio Militar de Salvador. O espetáculo, já premiado no Rio de Janeiro, narra as trajetórias de figuras históricas que se destacaram nos conflitos pela Independência da Bahia, como Maria Quitéria, Maria Felipa, Joana Angélica, General Labatut e Duque de Caxias.